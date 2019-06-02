Şampiyonlar Ligi'nin istatistiksel tarihi

"Hepimiz daha fazla uluslararası maç istiyoruz. Sezon içinde toplam maç sayısının da sabit kalması gerekiyor ve bu ancak yerel ligde daha az maç oynanmasıyla mümkün. Genişletilmiş bir Şampiyonlar Ligi’nde oynayan takımlar yerel lig maçlarında 6 tane 23 ya da 21 yaş altı oyuncuyla oynayabilir!" (Andrea Agnelli, 2018)



Şampiyonlar Ligi, kurulduğu günden bu yana dünya futbolunun kuşkusuz en prestijli kulüp turnuvası özelliğini taşıyor. İlk dönemlerinde sadece ülke şampiyonlarının katılabildiği ve bu sayede farklı ülkelerin takımlarına fırsat tanıyan; ancak zamanla ölçeği genişleyen ve yerel liginin üst sıralarında yer alan takımların da boy ölçüştüğü bir organizasyon hâline gelen Şampiyonlar Ligi hızla elitler ligine dönüşüyor. Özellikle 2018-2019 sezonundan itibaren uygulamaya konulan "Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga’da ilk dörde giren takımların doğrudan katılması" kuralıyla diğer ülke takımları için kapısı biraz daha kapatılmış durumda... Yaklaşık 100 yıldır Juventus’u yöneten Agnelli hanedanının bugünkü üyesi olan ve Avrupa Kulüpler Birliği’nin başkanlığını da üstlenen Andrea Agnelli’nin spota taşınan sözleri, bu sürecin hızlanarak devam edeceğine işaret ediyor.



"Televizyon yayın geliri ve sponsor desteğinin geçtiğimiz 20 yılda muazzam bir ivme ile arttığı Şampiyonlar Ligi’nde, elitlerin himaye edilmesine daha fazla gerek var mı?" sorusunu, geçmiş yılların istatistikleri aslında çok net bir şekilde cevaplıyor.



En çarpıcı istatistiklerden biri hiç kuşkusuz 27. kez gerçekleştirilen organizasyonun 24 sezonunda kupayı sadece İngiliz, İtalyan, Alman ve İspanyol takımlarının kazanması! 1993’te Fransa, 1995’te Hollanda ve 2004’te Portekiz takımları Avrupa’nın en prestiji turnuvasında birer kez mutlu sona ulaşabildi. Diğer bir deyişle geçtiğimiz 24 sezonda İngiliz, İtalyan, Alman ve İspanyol takımlarının kupayı kazanmadığı sadece tek bir sezon var! Diğer yandan, 1995-1997 sezonları arasında çeyrek finalde yer alan Hırvatistan, İsveç, Norveç ve Polonya takımları, geçtiğimiz 22 yılda bu başarıyı tekrarlayamadı. Kupayı kazanan yedi ülke haricinde 2010’dan bu yana çeyrek finalde temsil edilen sadece üç ülke var: Türkiye, Ukrayna ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi...



Çeyrek final ve sonrasında oynanan tüm maçların derinine inildiğinde ise geçmiş yıllar bize yukarıdaki cevabı daha detaylı ve güçlü bir şekilde veriyor. Zira, öne çıkan noktalara bakıldığında Avrupa’nın dört büyüğünden olmayan bir takımı (olumlu bir istatistikle) görmek neredeyse imkansız!





Yıllara Göre Ülke Başarıları









İngiltere, çeyrek finalde dört takımla temsil edilen tek ülke ve 2018-2019 sezonunda bu başarıyı üçüncü kez tekrarladı.











2012-2013’ten sonraki yedi sezonun dördünde aynı ülke takımları finale çıktı. Bu durum önceki 20 sezonda ise sadece üç kez gerçekleşmişti.











2003-2004’ten sonraki 15 sezonda sadece İspanyol, Alman, İngiliz ve İtalyan takımları finale çıkabildi.











2006-2008 arasındaki üç sezonda İngiltere Premier Ligi en parlak dönemini yaşadı ve her sezon üç takımla yarı finalde temsil edilip en az bir takımla finalde yer aldı. Ancak, sadece 2007-2008 sezonunda kupayı kazanbildi. (Manchester United)











İspanya; 2010-2011 ile 2016-2017 arasındaki yedi sezonun tamamında yarı finalde iki takımla temsil edildi. Bu yedi sezonunda beşinde İspanyol takımları kupayı kazandı.











2000 yılından bu yana en çok ülkenin temsil edildiği çeyrek final 2011-2012 sezonuydu. (İspanya’dan iki takım; Almanya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Portekiz, İngiltere ve İtalya’dan birer takım mücadele etti.)









Aynı Ülke Takımlarının Eşleşmeleri









Tottenham aynı sezonda birden fazla ulusal rakibiyle karşılaşan altıncı takım oldu. Bu takımlar arasında kupayı kazanan tek takım ise Milan.













Chelsea ile Liverpool 2004-2005 ile 2008-2009 arasındaki beş sezonda dört kez karşı karşıya gelerek ulusal rekabeti uluslararası düzeye taşıdı.













Real Madrid ile Atletico Madrid ise 2013-2014 ile 2016-2017 arasında kesintisiz dört sezon boyunca karşı karşıya geldi. İki kez finalde, birer kez de çeyrek final ile yarı finalde karşılaşan İspanyolların eşleşmesinin tamamını Real Madrid kazandı.











İtalyan takımları üç kez karşı karşıya geldi. Milan Inter’i bir kez çeyrek final, bir kez de yarı finalde saf dışı bırakırken Juventus’u da finalde yenerek 2003’te kupayı müzesine götürdü.









Farklı Ülke Takımlarının Eşleşmeleri









En çok karşılaşan ülkeler listesinin ilk üç sırasında yer alan İspanyollar en çok sırasıyla İngilizlerle (24 eşleşme), Almanlarla (21 eşleşme) ve İtalyanlarla (18 eşleşme) eşleşti. İngilizlere ve Almanlara karşı kayda değer bir üstünlük kuran İspanyol takımlarının geride olduğu tek eşleşme ise İtalyan takımlarıyla yarı finaldeki karşılaşmaları...











Çeyrek final ve sonrasında sekiz kez eşleşen Fransız ve İtalyan takımları arasında ilginç bir istatistik söz konusu: Çeyrek final ve yarı finaldeki toplam yedi eşleşmeyi İtalyanlar kazanırken finaldeki tek karşılaşmayı ise Şampiyonlar Ligi’nin kurulduğu sezon Fransızlar (Marsilya-Milan finali) kazandı.











Üç kez çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Türkiye temsilcileri ise iki kez İspanyol bir kez de İngiliz takımları ile karşılaştı.









En Çok Eşleşen Takımlar









Şampiyonlar Ligi tarihinde çeyrek final ve sonrasında en çok eşleşen takımlar Real Madrid ile Bayern Münih hiçbir zaman finalde karşı karşıya gelmedi.











Real Madrid ile en az iki kez eşleşen hiçbir takım İspanyol ekibine karşı "eşleşme toplamında" üstünlük sağlayamadı. Juventus altı kez eşleştiği Real Madrid’i üç kez saf dışı bırakırken, ezeli rekabetin diğer aktörü Barcelona ise iki eşleşmenin birinde rakibini eleyebildi.











En büyük eşleşme üstünlükleri Real Madrid’in dört kez karşılaştığı Atletico Madrid’i; Juventus’un ise üç kez karşılaştığı Monaco’yu tüm eşleşmelerde saf dışı bırakmasıyla gerçekleşti.











Çeyrek final ve sonrasında aynı takımla eşleşen tek Türk takımı Galatasaray’dı. Real Madrid ile 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında eşleşen sarı-kırmızılı takım iki eşleşmede de elenen taraf oldu.









Takım Başarıları









Tottenham; kupayı kazanması hâlinde bunu başaran 14. takım olacak. Tottenham gibi iki kez çeyrek finale; bir kez yarı final ve finale kalma başarısı gösteren Bayer Leverkusen finali kaybetmişti!











1990’dan bu yana Premier Lig şampiyonluğuna hasret kalan Liverpool ise finalde galip gelmesi durumunda Manchester United’ı yakalayarak Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı İngiliz takımı unvanını ezeli rakibiyle paylaşacak.











Oynadığı yedi finalin tamamını kazanan Real Madrid aynı zamanda en çok yarı final oynayan takım (13 kez) konumunda.











Real Madrid’i öne çıkaran bir diğer istatistik ise, 10 ve üzeri çeyrek final oynayan beş takım arasında yarı finale ulaşma oranı en yüksek takım olması... (16'da 13)











Altı kez çeyrek final oynayan Porto’nun yarı finale çıkma başarısı gösterdiği tek sezon kupayı kaldırdığı 2003-2004 sezonu











Yarı finale kaldığı yedi sezonun altısında finale çıkan Juventus’un kupayı kaldırdığı tek final, Ajax’ı mağlup ettiği 1996 finali.





Kaynak: EuroSport.com