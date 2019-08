Şampiyonlar Ligi'nin Vodafone Park paylaşımına Beşiktaş'tan Mevlanalı yanıt!

Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Park, 2019 Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak. Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak dev mücadele saat 22.00'da başlayacak.

TWİT 17 BİN BEĞENİ ALDI

Zorlu maç öncesi Şampiyonlar Ligi Twitter hesabı Vodafone Park'ın fotoğraflarını paylaşarak, "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) notunu düştü. Siyah-beyazlı takımın resmi Twitter hesabı da bu paylaşımın altına "Come. Come. Whoever you are ComeToBeşiktaş" (Gel. Gel. Ne olursan ol Beşiktaş'a gel) yazdı. Bu eğlenceli mentionlar futbolseverlerin beğenisini kazandı. Şampiyonlar Liginin paylaşımı 17 binden fazla beğeni aldı.

İşte o konuşma: