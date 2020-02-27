Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları? Lyon Juventus maçı ve Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı ilk maçları 18-19/ 25-26 Şubat tarihlerinde oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları! Lyon Juventus ve Manchester City Real Madrid maç kaç kaç bitti?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU 18 ŞUBAT TOPLU SONUÇLARI

Atletico Madrid - Liverpool

Atletico Madrid, son şampiyon Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Atletico Madrid'İN golünü 4. dakikada Saul Niguez kaydetti.

Borussia Dortmund - Paris Saint Germain

AMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU 19 ŞUBAT TOPLU SONUÇLARI

RB Leipzig - Tottenham

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 16 turu ilk maçında RB Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. Leipzig'e galibiyeti getiren golü 58. dakikada penaltıdan Timo Werner attı.

Atalanta - Valencia

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, San Siro Stadı'nda konuk ettiği İspanyol temsilcisi Valencia'yı 4-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU 25 ŞUBAT TOPLU SONUÇLARI

Chelsea - Bayern Münih

Almanya Bundesliga liderİ Bayern Münih, Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Gnabry 2 golle yıldızlaşırken bu gollerin asistini yapan Lewandowski de 76. dakikada takımının 3. golünü attı.

Napoli – Barcelona

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona, deplasmanda Napoli ile karşı karşıya geldi. Mertens'in golüyle yenik duruma düşen Barcelona, Griezmann ile eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU 26 ŞUBAT TOPLU SONUÇLARI

Lyon Juventus

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk eden Lyon, rakibini Tousart'ın golüyle 1-0 yendi.

Manchester City Real Madrid

Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Real Madrid'de Sergio Ramos kırmızı kart gördü.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları, ücretli platform olan beIN SPORTS ekranlarından yayınlanmaktadır.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi (İngilizce: UEFA Champions League) veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası futbol turnuvası. UEFA üyesi her ülke şampiyonunun (bazı ülkelerde ilk birkaç sırada yer alan takımların) katıldığı organizasyon, Avrupa'daki en prestijli turnuva konumundadır.

1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla, çift maçlı eliminasyon sistemiyle düzenlenmeye başladı. Bu dönemde şampiyonaya yalnızca, önceki sezonda ülkesinin en üst seviye ligini şampiyon olarak tamamlamış takımlar katılabilmekteydi. 1991-92 sezonuyla birlikte format değişikliğine gidilerek lig usulüyle düzenlenen grup aşaması da turnuvaya eklendi. 1992-93 sezonuyla birlikte organizasyonun adı günümüzdeki şekliyle değiştirildi. 1996-97 sezonuyla birlikte ülke şampiyonlarının yanı sıra, ülkelerin UEFA sırasına göre liglerini şampiyonun ardında tamamlayan bazı takımlar da turnuvaya katılmaya başladı. Günümüzde, bir sezonda aynı ülkeden en fazla beş takım mücadele edebilmektedir. Ligdeki pozisyonu gereğince Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ardındaki takımlar ise, Şampiyonlar Ligi'nin bir alt seviyesi olan UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmektedir.

Günümüzdeki formata göre turnuvanın bir sezonu temmuz ortalarında başlar. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle gerçekleştirilen üç ön eleme turu ve bir play off turu sonrasında, lig usulüyle oynanan grup aşamasına geçilir. 22 takım direkt olarak grup aşamasında turnuvaya dahil olurken, önceki turlardan gelen 10 takımın eklenmesiyle toplamda 32 takım bu aşamada yer alır. 4'er takımdan oluşan 8 grupta oynanan maçlar sonucunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselir, üçüncü sıradaki takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne gider. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan eleme aşamasındaki maçlar sonunda, mayıs ayında oynanan tek ayaklı final maçıyla birlikte sezon tamamlanır. Şampiyon olan takım, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanır.

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 farklı ülkeden 22 farklı takım şampiyon oldu, 12 takım ise birden fazla şampiyonluk yaşadı. Kazandığı 13 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım Real Madrid iken, İspanya takımları toplamda kazandığı 18 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ülkesidir. Real Madrid, kupanın ilk beş sezonunda üst üste şampiyon olarak en uzun şampiyonluk serisini elde etmiştir. Organizasyonun tamamlanan son sezonu olan 2018-19 sezonunda ise şampiyonluğa Liverpool ulaşmıştır.