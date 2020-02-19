Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 18-19 Şubat ve 25-26 Şubat tarihlerinde yapılacak maçlarla ilk maçları tamamlanacak. Sporseverler Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarını heyecanla beklerken 18 Şubat'ta oynanan maçların sonuçlarını da merak ediyor. İşte 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü ve 18 Şubat Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU 18 ŞUBAT TOPLU SONUÇLARI

Atletico Madrid, son şampiyon Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Atletico Madrid'İN golünü 4. dakikada Saul Niguez kaydetti.

Borussia Dortmund ise Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti. Borussia Dortmund'a gollerini 69. ve 77. dakikalarda Erling Haaland atarken PSG'nin tek golü 75. dakikada Neymar'dan geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU 19 ŞUBAT FİKSTÜRÜ

Atalanta – Valencia , saat: 23.00

Tottenham – Leipzig, saat: 23.00

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU 25 ŞUBAT FİKSTÜRÜ

Chelsea - Bayern Münih, saat: 23.00

Napoli – Barcelona, saat: 23.00

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU 26 ŞUBAT FİKSTÜRÜ

Olympique Lyon – Juventus, saat: 23.00

Real Madrid - Manchester City, saat: 23.00

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları, ücretli platform olan beIN SPORTS ekranlarından yayınlanmaktadır.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi (İngilizce: UEFA Champions League) veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası futbol turnuvası. UEFA üyesi her ülke şampiyonunun (bazı ülkelerde ilk birkaç sırada yer alan takımların) katıldığı organizasyon, Avrupa'daki en prestijli turnuva konumundadır.

1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla, çift maçlı eliminasyon sistemiyle düzenlenmeye başladı. Bu dönemde şampiyonaya yalnızca, önceki sezonda ülkesinin en üst seviye ligini şampiyon olarak tamamlamış takımlar katılabilmekteydi. 1991-92 sezonuyla birlikte format değişikliğine gidilerek lig usulüyle düzenlenen grup aşaması da turnuvaya eklendi. 1992-93 sezonuyla birlikte organizasyonun adı günümüzdeki şekliyle değiştirildi. 1996-97 sezonuyla birlikte ülke şampiyonlarının yanı sıra, ülkelerin UEFA sırasına göre liglerini şampiyonun ardında tamamlayan bazı takımlar da turnuvaya katılmaya başladı. Günümüzde, bir sezonda aynı ülkeden en fazla beş takım mücadele edebilmektedir. Ligdeki pozisyonu gereğince Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ardındaki takımlar ise, Şampiyonlar Ligi'nin bir alt seviyesi olan UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmektedir.

Günümüzdeki formata göre turnuvanın bir sezonu temmuz ortalarında başlar. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle gerçekleştirilen üç ön eleme turu ve bir play off turu sonrasında, lig usulüyle oynanan grup aşamasına geçilir. 22 takım direkt olarak grup aşamasında turnuvaya dahil olurken, önceki turlardan gelen 10 takımın eklenmesiyle toplamda 32 takım bu aşamada yer alır. 4'er takımdan oluşan 8 grupta oynanan maçlar sonucunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselir, üçüncü sıradaki takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne gider. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan eleme aşamasındaki maçlar sonunda, mayıs ayında oynanan tek ayaklı final maçıyla birlikte sezon tamamlanır. Şampiyon olan takım, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanır.

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 farklı ülkeden 22 farklı takım şampiyon oldu, 12 takım ise birden fazla şampiyonluk yaşadı. Kazandığı 13 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım Real Madrid iken, İspanya takımları toplamda kazandığı 18 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ülkesidir. Real Madrid, kupanın ilk beş sezonunda üst üste şampiyon olarak en uzun şampiyonluk serisini elde etmiştir. Organizasyonun tamamlanan son sezonu olan 2018-19 sezonunda ise şampiyonluğa Liverpool ulaşmıştır.