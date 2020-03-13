Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi, Fransa ligleri askıya alındı
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi, Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar askıya alındı.
13.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:37
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi, Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar askıya alındı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Fransa, Avrupa, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Ekonomi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Ekonomi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Ekonomi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ekonomi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ekonomi
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ekonomi
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın