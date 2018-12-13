13 Aralık 2018, 08:53
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Şampiyonlar Liginde Ajax - Bayern Münih Maçı, Unutulmazlar Arasına Girdi

Şampiyonlar Liginde oynanan Ajax - Bayern Münih mücadelesi 3-3 sona ererken ortaya konan futbol taraftarların beğenisini kazandı.

Şampiyonlar Ligi'de E Grubu'nun namağlup iki takımını karşı karşıya getiren maçta Ajax ile Bayern Münih 3-3 berabere kaldı.

6 gollü düelloda perdeyi 13. dakikada Robert Lewandowski açtı. Dusan Tadic 61. ve 82. (penaltı) dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1 yaptı. 87'de Robert Lewandowski penaltıdan attığı golle maça tekrar eşitlik getirdi: 2-2.

90. DAKİKADA 3-2, UZATMADA 3-3 OLDU

90. dakikada Bayern, Kingsley Coman'ın golüyle skoru 3-2 yaptı. Nefes kesen maçta son sözü uzatma dakikalarında Niklas Süle söyledi ve bu golle karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

İki takımın da yenilgisiz olarak tur atladığı E Grubu'nu Bayern 14 puanla lider. Ajax da 12 puanla ikinci sırada tamamladı.

Robert Lewandowski,Bayern Münih,Ajax
13 Aralık 2018 Perşembe 08:53



YORUMLAR (9)
ORHAN: aylık 102 tl ödeyin seyredin . . . benim param var seyrediyorum. . . beleşe ne kadar alışmışsınız. . . boş mezar olsa girersiniz. . . ondan sonra hükümeti bilmem neyi suçlayın durun. . çalışın ağlamayın. . .
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VATANDAŞ: Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını TRT de izlemek istiyoruz.
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GGG: Hadi türkiye ligi paralı yabancı maçı izlemek neden paralı.birde kapitalizme karsidirlar.Yazik herşeyi paraya dokenlere
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ANTİ KABLOLU: İzleyemedikten sonra bir anlamı yok
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..: Neden bir Avrupa maçını bile TRT bize çok görüyor artık, iyice unutturdular. Yazık ..
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