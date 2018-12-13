Şampiyonlar Liginde Ajax - Bayern Münih Maçı, Unutulmazlar Arasına Girdi

Şampiyonlar Ligi'de E Grubu'nun namağlup iki takımını karşı karşıya getiren maçta Ajax ile Bayern Münih 3-3 berabere kaldı.

6 gollü düelloda perdeyi 13. dakikada Robert Lewandowski açtı. Dusan Tadic 61. ve 82. (penaltı) dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1 yaptı. 87'de Robert Lewandowski penaltıdan attığı golle maça tekrar eşitlik getirdi: 2-2.

90. DAKİKADA 3-2, UZATMADA 3-3 OLDU

90. dakikada Bayern, Kingsley Coman'ın golüyle skoru 3-2 yaptı. Nefes kesen maçta son sözü uzatma dakikalarında Niklas Süle söyledi ve bu golle karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

İki takımın da yenilgisiz olarak tur atladığı E Grubu'nu Bayern 14 puanla lider. Ajax da 12 puanla ikinci sırada tamamladı.