Şampiyonlar Liginde Eşleşmeler Belli Oldu

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezinde yapıldı. İlk maçlar 12-13 Şubat ve 19-20'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 Mart'ta ve 12-13 Mart'ta oynanacak.Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray'ın bulunduğu grubu ilk sırada tamamlayan Porto, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile eşleşirken, grubu ikinci sırada tamamlayan Schalke ise, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile eşleşti. Son 16 eşleşmeleri şu şekilde: Schalke-Manchester City Atletico Madrid-Juventus Manchester United-Paris SG Tottenham-Borussia Dortmund Lyon-Barcelona Roma-Porto Ajax-Real Madrid Liverpool-Bayern Münih(İHA)