Şampiyonlar Liginde Eşleşmeler Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşirken, Barcelona ile de Manchester United rakip oldu.

Kura çekiminin ardından Ajax-Juventus maçının galibi Barcelona - Manchester United maçının galibi ile, Tottenham-Manchester City galibi de Liverpool-Porto'nun galibi ile karşılaşacak.

Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle:

Ajax - Juventus

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

Barcelona - Manchester United

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)/ Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)/ Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)