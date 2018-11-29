Şampiyonlar Liginde Gecenin Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Porto, sahasında Schalke 04'ü 3-1 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi. Bu akşam oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>A Grubu Atletico Madrid: 2 - Monaco: 0 Borussia Dortmund: 0 - Club Brugge: 0<br><br>...<br><br>B Grubu PSV Eindhoven: 1 - FC Barcelona: 2 Tottenham: 1 - Inter: 0<br><br>...<br><br>C Grubu Napoli: 3 - Kızılyıldız: 1 Paris Saint Germain: 2 - Liverpool: 1<br><br>...<br><br>D GRUBU Lokomotiv Moskova: 2 - Galatasaray: 0 Porto: 3 - Schalke 04: 1<br><br>(İHA)