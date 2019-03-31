31 Mart 2019, 13:36
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Şampiyonlar Liginde Sistem Değişiyor!

Şampiyonlar Liginde 4'er takımdan 8 grup yerine 4 grup ve her grupta 8 takım olacak. Maç sayısı da 96'dan 224'e yükselecek.

Şampiyonlar Liginin gruplardaki formatının değişmesi gündeme geldi. Kupa1'de 8 grup, 4 takımla oynanan formatın; 4 grup, 8 takımlı sisteme dönüştürülmesi için çalışmalara başlanırken maç sayısının da 96'dan 224'e yükseltilmesi düşünülüyor.

İLK 4 SIRADAKİ TAKIMLAR ÜST TURA YÜKSELECEK

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; 2024 sezonundan itibaren başını Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin çektiği Avrupa Kulüpler Birliği, yeni projesinin hayata geçirilmesini planlıyor. Projenin temel amacı; ürün satışı ve yayın gelirlerini artırarak maç sayısını çoğaltmak. Yapılması düşünülen formatta gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımların son 16'ya yükseleceği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MAÇLAR HAFTA SONU OYNANACAK

Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği, açık olarak beyan etmese de Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların maçlarını hafta sonu oynatıp, bu takımların kendi liglerindeki maçlarını ise hafta içi oynama teklifini iletecek.

(Sabah)

Avrupa Kulüpler Birliği, Spor



YORUMLAR (10)
MİSAFİR: çok güzel olur hatta yayınlarıda youtubede versinler ihale etsinler her hafta 1 milyar kişi izler youtubede rekor kırar
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TAYHAN: Yazın 3 ay maç yok sampiyonlar ligi yaz oynansa daha iyi
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MİSAFİR: arkadaş kurun avrupa ligini hafta sonları oynansın tüm dünya futbol izlesin her hafta maç olsun en azından dünya futbol izleyicisi keyif yapsın açsın tv yi her hafta şampiyonlar ligi izlesin bizlerde her hafta türk futbolunu izlemekten kurtulalım futbol avrupada oynanıyor türkiyede ki maçlar izlenme keyfi düşük her hafta dünya yıldızlarını izlemek güzel olur tıpkı nba gibi
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KAVECCİ: Sistem degismesin.. boyle iyi
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SEYFİ ABİ: Bizim türk takımları bu maç trafiğini kaldıramaz ve guruplarda fısıncı olur :))
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