Şampiyonlar Liginde Sistem Değişiyor!

Şampiyonlar Liginin gruplardaki formatının değişmesi gündeme geldi. Kupa1'de 8 grup, 4 takımla oynanan formatın; 4 grup, 8 takımlı sisteme dönüştürülmesi için çalışmalara başlanırken maç sayısının da 96'dan 224'e yükseltilmesi düşünülüyor.

İLK 4 SIRADAKİ TAKIMLAR ÜST TURA YÜKSELECEK

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; 2024 sezonundan itibaren başını Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin çektiği Avrupa Kulüpler Birliği, yeni projesinin hayata geçirilmesini planlıyor. Projenin temel amacı; ürün satışı ve yayın gelirlerini artırarak maç sayısını çoğaltmak. Yapılması düşünülen formatta gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımların son 16'ya yükseleceği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MAÇLAR HAFTA SONU OYNANACAK

Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği, açık olarak beyan etmese de Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların maçlarını hafta sonu oynatıp, bu takımların kendi liglerindeki maçlarını ise hafta içi oynama teklifini iletecek.

(Sabah)