Şampiyonlar Ödüllendirildi

- TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın konuşmasıUrla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın konuşmasıAK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın konuşması Şampiyonlar ödüllendirildiİZMİR - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 2018 yılında sınıflarının en iyilerine kupaların verileceği "Şampiyonlar Ödül Gecesi" İzmir'in Urla ilçesi Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 2018 Motosiklet şampiyonları ödüllerine kavuştu.Kokteyl ile başlayan 2018 "Şampiyonlar Ödül Gecesi"ne, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Türkan Miçoğulları, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF yöneticileri, Siyasi parti temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.Duayen spiker Orhan Ayhan'ın sunumu ile gerçekleşen gece, Urla Kaymakamı Önder Can rahmetli motosiklet sporcuları Burak Özel ve Özgürcan Gözmen'in ailelerine vefa plaketi takdim etti."Türkiye'de kaymakla, mermerle, termal turizm ile tanınan Afyonkarahisar'ı 1,5 milyar dünya insanına motokros organizasyonu bambaşka bir pencereden tanıtma imkanı bulduk. Bu organizasyon 3 yıl daha devam edecek" ifadeleri ile konuşmasına başlayan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Bu seneki ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızda bizim öncelikle bir sosyal sorumluluk içeren bir temayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Sportif anlamda madalya avcısı yetiştirme gayreti içinde olan bir federasyon olarak elimizdeki tüm imkanlarla ülkesini gençliğini devletini ve aziz milletini en güzel şekilde temsil eden sporcular yetiştirme gayreti içerisinde oluyoruz. Alpay Özalan ve Kenan Sofuoğlu vekillerimiz ile birlikte TBMM çatısı altında spora çağ atlatacak, muasır medeniyet seviyesinin çok üzerine çıkaracak kanuni yasal düzenlemeleri beklediğimizi bir spor adamı ve federasyon başkanı olarak ifade ediyorum. İnşallah biz de içinde bulunduğumuz tüm camialarda, vazife aldığımız tüm noktalarda sporun gelişmesi için gayret göstermeye her zaman azimli olduk" dedi. İlk seçildiği 2014'teki ilk hafta yarışının motokros yarışları olduğunu hatırlatan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "biliyorsunuz gidiyorum. Sonuncusu da olacak. Dolayısıyla böyle bir ironim de var. Biz Urla içinde elimizden geldiği kadar özellikle alt yapıda çocuklara bu işi sevdirmeye çalışıyoruz" dedi."Türkiye'de Yaklaşık 3,5 milyondan fazla motosiklet sürücüsü kardeşimiz var" diyerek konuklara hitap eden AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan "onların sağlığını, hayatını güvence altına alabilmemiz için bir proje gerçekleştirdik ve sunduk. Katil Bariyerlerin yerine motosikletçi dostu bariyerleri projesi tamamlanmak üzere. Özellikle de İstanbul Metrobüs Hattı'nda artık sona gelindi. Daha sonra da inşallah riskli yerlerde ve virajlarda da bu proje uygulandıktan sonra kazalar çok daha azalacaktır diye düşünüyorum. Bu da Kenan Sofuoğlu kardeşimin bir projesiydi. Çalıştık birlikte sağ olsun Spor Bakanlığı'mız başta Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.Şampiyonlar Ödül Gecesi'nde, Türkiye Motokros, Süpermoto, Enduro, Süper Enduro, Atv, Drag, Sujeti ve Flyboard Şampiyonalarında dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. TMF Türkiye Şampiyonalarında 2018 şampiyonları söyle oluştu:Türkiye Motokros Şampiyonası 1 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-1 Sınıfı Şampiyonu Batuhan Demiryol 2 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-1 Sınıfı İkincisi Zacharıa Mıllward 3 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-1 Sınıfı Üçüncüsü Galip Alp Baysan4 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Sınıfı Şampiyonu Mustafa Çetin 5 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Sınıfı İkincisi Emircan Şenkalaycı 6 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Sınıfı Üçüncüsü Furkan Valimaki7 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Junıor Sınıfı Şampiyonu Emircan Şenkalaycı 8 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Junıor Sınıfı İkincisi Furkan Valimaki 9 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Junıor Sınıfı Üçüncüsü Melih Köksal10 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx Sınıfı Şampiyonu Mehmet Çelik 11 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx Sınıfı İkincisi Şakir Şenkalaycı 12 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx Sınıfı Üçüncüsü Koray Uysal13 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Şampiyonu Koray Uysal 14 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı İkincisi Ceyhun Kalfalı 15 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Üçüncüsü Hayattin Söyler16 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Şampiyonu Furkan Aykut 17 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı İkincisi M.Salih Mahmutoğlu 18 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Üçüncüsü Buğrahan Bayraktar19 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Şampiyonu Baran Bulut Kocaman 20 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı İkincisi Salih Yiğit Teker 21 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Üçüncüsü Semih Toktaş22 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı Şampiyonu Efe Okur 23 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı İkincisi Kerem Yılmaz 24 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı Üçüncüsü Kenan Ataş25 Avrupa Motosiklet Kulübü Derneği 26 Yeditepe Motor Sporları Kulübü 27 Uludağ Motosiklet Spor KulübüTürkiye Süpermoto Şampiyonası28 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-A Sınıfı Şampiyonu Caner Doğru 29 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-A Sınıfı İkincisi Yasin Işık 30 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-A Sınıfı Üçüncüsü Yasin Keklik31 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-B Sınıfı Şampiyonu Taha Işık 32 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-B Sınıfı İkincisi Halil Haktan Karpuz 33 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-B Sınıfı Üçüncüsü Bahattin Sofuoğlu34 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 S3 Sınıfı Şampiyonu Emirhan Erkan 35 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 S3 Sınıfı İkincisi Ata Kahvecioğlu 36 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 S3 Sınıfı Üçüncüsü Melih Yolcu37 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Şampiyonu Ares Stefan Bengiç 38 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı İkincisi Ömer Utku Karpuz 39 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Üçüncüsü Furkan Aykut40 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Şampiyonu Mehmet Tuğrul 41 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı İkincisi Aras Efe Yıldırım 42 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Üçüncüsü Baran Bulut Kocaman43 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı Şampiyonu Efe Okur 44 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı İkincisi Berat Destan Şenkalaycı45 Knn 54 Motor Sporları Kulübü 46 Ege Motosiklet Sporları Kulübü 47 Smyrna Motosiklet Spor KulübüTürkiye Enduro Şampiyonası48 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-1 Sınıfı Şampiyonu Murat Yazıcı 49 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-1 Sınıfı İkincisi Necmi Kozlu 50 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-1 Sınıfı Üçüncüsü Yunus Muşmul51 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-2 Sınıfı Şampiyonu Eren Mert Kocaman 52 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-2 Sınıfı İkincisi Cemil Yurt 53 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-2 Sınıfı Üçüncüsü Salih Serim54 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-3 Sınıfı Şampiyonu Bayram Uysal 55 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-3 Sınıfı İkincisi Burak Özdemir 56 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-3 Sınıfı Üçüncüsü Ahmet Teyfik Yılmaz57 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Eb Sınıfı Şampiyonu Gökhan Kart 58 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Eb Sınıfı İkincisi Sinan Ordu 59 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Eb Sınıfı Üçüncüsü Çağrı Aslan60 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Şampiyonu Fevzi Burak Akbulut 61 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı İkincisi Emre Coşar 62 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Üçüncüsü Mehmet Sağdıç63 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Şampiyonu Ali Baydaş 64 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı İkincisi İbrahim Bozkurt 65 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Üçüncüsü Hüseyin Neziroğlu66 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı Şampiyonu Gökçen Kabaş 67 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı İkincisi Aslıhan Oflaz 68 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı Üçüncüsü Aylin Abrak69 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Ec Sınıfı Şampiyonu Şaban Özdemir70 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Ec Sınıfı İkincisi Cüneyt Taban 71 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Ec Sınıfı Üçüncüsü Cemal Paşaoğlu72 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Enduro Gp Şampiyonu Bayram Uysal 73 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Enduro Gp İkincisi Fevzi Burak Akbulut 74 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Enduro Gp Üçüncüsü Burak Özdemir75 Fethiye Orman Spor Kulübü 76 Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 77 Antalya Enduro Motosiklet İhtisas Spor KulübüTürkiye Süper Enduro Şampiyonası78 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Prestij Sınıfı Şampiyonu Emre Coşar 79 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Prestij Sınıfı İkincisi Fevzi Burak Akbulut 80 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Prestij Sınıfı Üçüncüsü Burak Özdemir81 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Usta Sınıfı Şampiyonu Çağrı Aslan 82 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Usta Sınıfı İkincisi Murat Akın83 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Usta Sınıfı Üçüncüsü Recep Bahadır Çaktı84 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Hobi Sınıfı Şampiyonu Putra Anthony Mıllward 85 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Hobi Sınıfı İkincisi Emre Dirik 86 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Hobi Sınıfı Üçüncüsü Ali Çıragöz87 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Şampiyonu Efe Ünekçetin 88 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı İkincisi Kerem İhsan Peya 89 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Üçüncüsü Ata Kahvecioğlu90 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Şampiyonu Hüseyin Neziroğlu 91 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı İkincisi Nazmi Malkoç 92 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Üçüncüsü Özkan Özkan93 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gp Sınıfı Şampiyonu Emre Coşar 94 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gp Sınıfı İkincisi Fevzi Burak Akbulut 95 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gp Sınıfı Üçüncüsü Burak Özdemir96 Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 97 Antalya Enduro Motosiklet İhtisas Spor Kulübü 98 Kemer Enduro Motosiklet KulübüTürkiye Atv Şampiyonası99 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf1 (649 Cc ve Altı) Şampiyonu Haktan Özkul 100 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf1 (649 Cc ve Altı) İkincisi Osman Şengül 101 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf1 (649 Cc ve Altı) Üçüncüsü Halit Yazıcı102 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf2 (650 Cc ve Üstü) Şampiyonu Ziya Güler 103 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf2 (650 Cc ve Üstü) İkincisi Eren Kaynak 104 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf2 (650 Cc ve Üstü) Üçüncüsü Abdurrahman Tibet Mutlubaş105 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf3 (İki Çeker) Şampiyonu Burak Kaya 106 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf3 (İki Çeker) İkincisi Mehmet Aktaş 107 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf3 (İki Çeker) Üçüncüsü Ahmet Özgül108 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Atvgp Şampiyonu Haktan Özkul 109 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Atvgp İkincisi Burak Kaya 110 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Atvgp Üçüncüsü Osman Şengül111 Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 112 Başkent Motosiklet Sporları Kulübü 113 Sancaktepe Motosiklet KulübüTürkiye Drag Şampiyonası114 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Pro Street Sınıfı Şampiyonu Ahmet Hazal Şengül 115 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Pro Street Sınıfı İkincisi Caner Kit 116 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Pro Street Sınıfı Üçüncüsü Nazlıcan Bilim117 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Süper Street Sınıfı Şampiyonu Caner Kit 118 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Süper Street Sınıfı İkincisi Kamil Kırbaş 119 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Süper Street Sınıfı Üçüncüsü Furkan Özdemir120 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street-2 Sınıfı Şampiyonu Mustafa Bilim 121 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street-2 Sınıfı İkincisi Kamil Kırbaş 122 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street-2 Sınıfı Üçüncüsü Ayhan Başoğlu123 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 600 Sınıfı Şampiyonu Orhan Karabaş 124 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 600 Sınıfı İkincisi Halil İbrahim Çal 125 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 600 Sınıfı Üçüncüsü Mesut Avşar126 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 750 Sınıfı Şampiyonu İbrahim Nişli 127 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 750 Sınıfı İkincisi Furkan Özdemir 128 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 750 Sınıfı Üçüncüsü Ufuk Işık129 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-1 Sınıfı Şampiyonu Sefa Onur Abacı 130 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-1 Sınıfı İkincisi Mehmet Bozan 131 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-1 Sınıfı Üçüncüsü Cuma Şimşek132 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-2 Sınıfı Şampiyonu Salih Efe 133 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-2 Sınıfı İkincisi Tamer Uygun 134 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-2 Sınıfı Üçüncüsü Volkan Saygılı135 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 300 Pro Sınıfı Şampiyonu İbrahim Nişli 136 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 300 Pro Sınıfı İkincisi Ömer Faruk Yerli 137 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 300 Pro Sınıfı Üçüncüsü Serkan Güre138 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı Şampiyonu Nazlıcan Bilim 139 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı İkincisi İrem Sahra Şengül140 Mersin Motosiklet Spor Kulübü 141 Ata Motosiklet Spor Kulübü 142 Selçuklu Motosiklet KulübüTürkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası143 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Open Pro Sınıfı Şampiyonu Kaan Şanver 144 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Open Pro Sınıfı İkincisi Hakan Akgün 145 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Open Pro Sınıfı Üçüncüsü Kahraman Aktaş146 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-1 Sınıfı Şampiyonu Mert İkiz 147 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-1 Sınıfı İkincisi M.Hayri Yorgancı 148 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-1 Sınıfı Üçüncüsü Mehmet Ötek149 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-2 Sınıfı Şampiyonu Serkan Kokol 150 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-2 Sınıfı İkincisi Kahraman Aktaş 151 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-2 Sınıfı Üçüncüsü Mehmet Davut152 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Drag Sınıfı Şampiyonu Serkan Kokol153 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Drag Sınıfı İkincisi Şahin Cankurt 154 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Drag Sınıfı Üçüncüsü Hakan Akgün155 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Kadınlar Kupası Şampiyonu Şenay Cankurt 156 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Kadınlar Kupası İkincisi Rüya Başoğlu 157 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Kadınlar Kupası Üçüncüsü Valerıa Elıseeva158 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Flyboard Kupası Şampiyonu Kahraman Aktaş 159 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Flyboard Kupası İkincisi İsa Mert 160 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Flyboard Kupası Üçüncüsü Valerıa Elıseeva161 Sancaktepe Motosiklet Kulübü 162 Ege Motosiklet Sporları Kulübü 163 Beykonak Enduro Motosiklet ve Spor Kulübü