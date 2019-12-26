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Şampiyonlar, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli personel olabilecek

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

26.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:40 Şampiyonlar, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli personel olabilecek
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, "Olimpiyat, paralimpik ya da defolimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye girenler", sınav şartı aranmaksızın uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olabilecek.
Olimpiyat, paralimpik ya da defolimpik oyunlarında yer alan spor branşlarında en az 15 kez milli formayı giyenler ya da son 5 yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapanlar da spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olarak atanabilecek.

Güncel

Kaynak: AA

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