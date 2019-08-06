Haberler» Spor» Haber

Şampiyonlardan Eskici'ye ziyaret

30 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Açık Wushu Kung fu Şampiyonasında derece alan sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

06.08.2019 17:04 Şampiyonlardan Eskici'ye ziyaret
30 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Açık Wushu Kung fu Şampiyonasında derece alan sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

12 ülkeden 570 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye adına yarışan 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan sporcular başarılarını İl Müdürü Eskici'yle paylaştılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskici, sporcularımızın Balkan Şampiyonasından 10 madalya ile dönmeleri Şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşını 12 ülkenin sporcularına dinlettiği için teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Ankara, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:05   Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan son dakika transfer açıklaması
18:04   Antalya ve ilçelerinde bayrak kampanyası yeniden başlıyor.
17:59   CANLI YAYIN DUYURUSU
17:52   Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret
17:45   Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
17:25   Trabzonspor'dan Yazıcı'ya veda videosu
17:15   Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda