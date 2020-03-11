Şampiyonlardan Gebze Belediyesine teşekkür ziyareti
Ortaokullar Bölgesel Judo Şampiyonasında birinci olan Sevde Aydın ve ikinci olan Necla Şeker, Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Ortaokullar Bölgesel Judo Şampiyonasında birinci olan Sevde Aydın ve ikinci olan Necla Şeker, Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Fatih Tokaç ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ile birlikte Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulunan şampiyonları, Başkan Büyükgöz'ün şehir dışında olması sebebiyle Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ağırladı. Her aşamada kendilerine destekleri için Gebze Belediyesine teşekkür eden şampiyonları tebrik eden Başkan Yardımcısı Güner, Başkan Büyükgöz'ün başarı dileklerini iletti. - KOCAELİ
Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Fatih Tokaç ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ile birlikte Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulunan şampiyonları, Başkan Büyükgöz'ün şehir dışında olması sebebiyle Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ağırladı. Her aşamada kendilerine destekleri için Gebze Belediyesine teşekkür eden şampiyonları tebrik eden Başkan Yardımcısı Güner, Başkan Büyükgöz'ün başarı dileklerini iletti. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Spor
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Spor
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Spor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Spor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor