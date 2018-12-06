Şampiyonlardan Vali Toprak Ve Müdür Yaman'a Ziyaret

Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde Konya'daGrand Slam Final Müsabakası hazırlıklarını tamamlayan milli takım sporcuları Çin'e hareketlerinden önce ziyaretlerde bulundu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ile birlikte milli takım kafilesi olarak Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin, Vali Toprak'a federasyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, spora katkıları nedeniyle kendisine teşekkür etti. Vali Toprak da, önemli sonuçlara imza atan taekwondocuları kutlarken, Çin'de düzenlenecek organizasyonda başarılar diledi. Başkan Şahin ve beraberindekiler daha sonra Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Şahin, kendilerine desteklerinden dolayı Müdür Yaman'a teşekkürlerini iletti. Müdür Yaman da, taekwondocuların başarılarını yakından takip ettiğini belirterek, gelecek faaliyetlerde de başarıların devamı temennisinde bulundu.

Başkan Şahin, ziyaretlerin anısına Vali Toprak ve Müdür Yaman'a plaket hediye ederken, toplu hatıra fotoğrafı çekildi.