10.07.2019 11:43
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Şampiyonluğu havuzda kutladılar

Şampiyonluğu havuzda kutladılar

11 Futbol Takımı'nın başarılı sporcuları, şampiyonluğu da havuzda kutladı.

11 Futbol Takımı'nın başarılı sporcuları, şampiyonluğu da havuzda kutladı.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü U-11 Futbol takımı, normal sezonu şampiyon bitirdi, katıldığı iki turnuvadan da kupayla ayrıldı. 6 ayda üç kupa kaldıran başarılı sporcuları geçtiğimiz günlerde makamında ağırlayan Başkan Söğüt, ödül olarak genç sporcuları su parkına gönderdi.

Takım hocası Hamza Alyılmaz ile birlikte havuza giden minik sporcular, sezonun yorgunluğunu bol bol eğlenerek attı. Minik sporcular, zorlu sezon sonrasında kazandıkları kupaları Körfezlilere armağan ederken, kendilerini şampiyonluk ödülü olarak su parkına gönderen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e de teşekkür ettiler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Körfez, Futbol, Söğüt, Güncel

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