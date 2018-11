Şampiyonluk İsteyen Bir Ekibiz"

11 Kasım 2018 Pazar 14:14



Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak , şampiyonluğu hedefleyen bir ekip olduklarını, tüm planlarını bunun üzerine kurduklarını söyledi.Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü Adanaspor maçından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini ancak her iki tarafın da çok istekli olduğu karşılaşmada kazananın çıkmadığını ifade etti.Adana deplasmanından 3 puanla dönmeleri halinde şu an çok daha iyi seviyelerde olabileceklerini anlatan Altıparmak, "Ama artık Adana maçı geride kaldı. Lige verilen arada daha fazla çalışıp, istediklerimizi yapabilme konusunda daha fazla beceri kazanacağız. Milli maçtan sonra daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.Takımın iyi yoldu olduğunu belirten Altıparmak, şunları kaydetti:"İyi bir serimiz var ama daha iyilerini de yapabilecek güçteyiz. Şampiyonluk isteyen ve tüm planlarını bunun üzerine kurmuş bir ekibiz. Oyun anlayışımız her hafta daha iyi hale geliyor. İlk yarı toplayabildiğimiz kadar puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. İkinci yarıda lig yeni başlayacak. O yüzden şimdiden işi sıkı tutmalıyız."