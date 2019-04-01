Şampiyonluk Kutlamasına Dedesinin Kafatasıyla Geldi

Arjantin Süper Lig'de Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Ligde 2018-2019 sezonunun 24. haftasında Racing Club, Don Jose Dellagiovanna Stadı'nda Tigre'ye konuk oldu. Karşılaşma, Racing Club'de 57. dakikada Augusto Solari ve Tigre'de 90. dakikada Lucas Rodriguez'in kaydettiği gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

18. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Puanını 56 yapan Racing Club, ikinci sıradaki Defensa y Justicia'nın da evinde Union Santa Fe ile 1-1 berabere kalmasının ardından rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve bitime bir hafta kala 18. şampiyonluğunu ilan etti.

"DEDEM BUNUNLA GURUR DUYARDI"

5 yıl aradan sonra zafere ulaşan Racing'de şampiyonluk kutlamaları oldukça coşkulu geçerken bir taraftar herkesi hayrete düşürdü. Çılgın taraftar, kutlamalara dedesinin kafatasıyla gelirken TNT'ye verdiği demeçte "Dedem burada olsaydı bununla gurur duyardı" ifadelerini kullandı.

(Habertürk)