Şampiyonluk Kutlamasında 5. Yıldız Detayı!

Şampiyonluk kutlamaları Ali Sami Yen'de büyük bir coşkuyla yapılırken, 5. yıldız hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. Stadın zeminine 5 yıldız koyulurken, 4 yıldızın içi tamamen dolduruldu. 5. yıldızın ise 3 parçası boş bırakıldı.

5. YILDIZ PLATFORMUN ÜSTÜNDE

22. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın 5. yıldız için gerçekleşmesi gereken iki parçayı doldurması ve 3 şampiyonluk halinde buna da vurgu yapması göze çarptı. Öte yandan 5. yıldızın parçası platformun üstüne de yerleştirildi.

(Sporx)