Şampiyonluk maçı biletlerine yoğun ilgi

Sakaryaspor
ile Fatih Karagümrük
arasında oynanacak olan TFF
2. Lig play-off final maçının biletleri satışa çıktı. Çok sayıda taraftar bilet almak için akın etti.
Spor Toto 1. Lig'e gelecek son takımın belli olacağı TFF 2.Lig play-off final müsabakasının oynanacağı stat açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs Salı günü saat 21.30'da Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan final müsabakasına, Bursa
Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sakaryaspor'un şampiyonluğuna canlı tanıklık etmek isteyenler taraftarlar Yeni Sakarya Stadyumunun akın etti.
Stat gişelerinde satılmaya başlanan bilet için taraftar ciddi yığılma gösterdi. - SAKARYA
Fatih Karagümrük
, Sakaryaspor
, Türkiye Futbol Federasyonu
, Spor
Kaynak: İHA