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Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrasında Talas'a bağlı Başakpınar mahallesinde Başakpınar Belediyespor'un oynayacağı maçın ertelenmemesi için mahalle halkı el birliği ile stadı temizledi.

05.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:18 Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi
'de etkili olan kar yağışı sonrasında 'a bağlı mahallesinde Başakpınar Belediyespor'un oynayacağı maçın ertelenmemesi için mahalle halkı el birliği ile stadı temizledi.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda lider durumda bulunanBaşakpınar Belediyespor'un bugün kendi evinde şampiyonluğunu ilan edeceği Yerköyspor maçı öncesinde stadın karla kaplı olması mahalle halkını harekete geçirdi. Talas Belediyesi'nin gönderdiği büyük iş makinası sentetik çim zemine zarar verebileceği için sahaya alınamayınca mahalle halkı el ele verdi. Getirilen traktörün arkasına takılan aparat ve mahalle halkının küreklerle yaptığı temizlik çalışmaları meyvesini verdi. Saha maç saatine hazır hale getirildi ve maç sorunsuz şekilde başladı. Başakpınar ekibi, Yerköysporu yendiği takdirde şampiyonluğu ilan edecek ve adını Süper Amatör Kümeye yazdırdı. - KAYSERİ

Başakpınar, Kayseri, Talas, Spor

Kaynak: İHA

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