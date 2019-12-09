Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımların 14. hafta maçlarını tamamlamasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düştü. Lider Sivasspor'a 20.00 oran verilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe 2.65 oranıyla favori olarak gösterildi. 6'da 6 yaparak 2. sıraya kadar yükselen Beşiktaş'ın oranı ise 4.50.
İşte oranlar:
Fenerbahçe: 2.65
Galatasaray: 2.65
Beşiktaş: 4.50
Trabzonspor: 8.00
Başakşehir 15.00
Sivasspor 20.00
Geçen haftaki oranlar şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.70
Galatasaray: 2.70
Beşiktaş: 4.75
Trabzonspor: 9.00
Başakşehir 12.00