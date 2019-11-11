Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligde 11 hafta geride kalırken zirve yarışı veren takımların oynadığı maçların ardından şampiyonluğun favorisi 2.60'lık oranıyla Galatasaray oldu.
Deplasmanda Gaziantep'i 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar topladığı 19 puanla 6. sırada bulunuyor.
Seyircisi önünde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 20 puanla haftayı ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı da 2.70 olarak açıklandı.
Ligin zirvesinde yer alan Sivasspor'un oranı ise 60.00 olarak açıklandı. İşte şampiyonluk oranları:
?? Galatasaray: 2.60
?? Fenerbahçe: 2.70
?? Beşiktaş: 5.00
?? Trabzonspor: 8.00
?? Başakşehir: 15.00
?? Sivasspor: 60.00
?? Alanyaspor: 60.00