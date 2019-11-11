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Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluk favorisi ise 6. sırada bulunan Galatasaray...

11.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:56

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligde 11 hafta geride kalırken zirve yarışı veren takımların oynadığı maçların ardından şampiyonluğun favorisi 2.60'lık oranıyla oldu.

Deplasmanda Gaziantep'i 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar topladığı 19 puanla 6. sırada bulunuyor.

Seyircisi önünde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 20 puanla haftayı ikinci sırada tamamlayan 'nin şampiyonluk oranı da 2.70 olarak açıklandı.

Ligin zirvesinde yer alan 'un oranı ise 60.00 olarak açıklandı. İşte şampiyonluk oranları:

?? Galatasaray: 2.60
?? Fenerbahçe: 2.70
?? Beşiktaş: 5.00
?? Trabzonspor: 8.00
?? Başakşehir: 15.00
?? Sivasspor: 60.00
?? Alanyaspor: 60.00

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray

Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (11)
HARUN:BUNLAR FASA FİSO LİG BAŞLAMADAN FENERESYON ŞAMION TAYİN EDİLDİ HALA PARA VERİP LİGİ İZLEYEN SALAKLARA DÜYÜRÜLÜR
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1 0
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BOŞUNA YORULMA.:Emin olun ki Türkiyede sonuçları belli maçlar oynanıyor ! ve bundan birileri müthiş paralar kazanılıyor. Bunu lig sıralamasından bile anlarsınız. ,
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2 0
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AHMET:Sampiyon simduden belirlenmis hayirli ilsun
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7 0
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BJK:şikesarayyyy
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13 6
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PAŞA:iddia bile biliyor nasılsa şike yapıp şampiyon olacaklarını
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13 4
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-:EZİLMİŞ FENEV ARKASINDA FENERASYON OLMASINA RAĞMEN YİNEDE ŞAMPİYON OLAMAZSA KULÜBÜ KAPATSINLAR ZATEN
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11 14
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SERHAT:Halâ gs favori olarak gösteriliyorsa yemişim bu ligi
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14 5
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ANAMIZ GALATASARAY:SEVİM KOŞ BİR MOR MENEKŞE AĞLIYOR
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4 1
FEDERİCO:BABANIZ GALATASARAY !
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3 10
KENAN BARAN:NE KADAR MAL VAR, FEDERASYON FENERİN ARKASINDA DİYE BOŞ BOŞ KONUŞAN. CAHİLLER CAHİL OLDUĞUNU ANLAMAYACAK KADAR CAHİL
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10 6
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