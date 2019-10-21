Haberler » Spor » Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Denizli'den 3 puanlara dönerek zirveye bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe'nin oranı 2.80'den 2.65'e düştü.

21.10.2019 17:38

Süper Lig'de 8. hafta Konyaspor-Yeni Malatyaspor mücadelesiyle tamamlanacak. İddaa risk yönetimi de zirvedeki takımların maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Alanyaspor'un oranı 50.00'den 30.00'a düştü.

GALATASARAY'IN ORANI YÜKSELDİ

Denizli'den çok kritik bir 3 puanla dönen Fenerbahçe'nin oranı 2.80'den 2.65'e düştü. Sivasspor'u 3-2 ile geçen Galatasaray'ın oranı ise 2.45'ten 2.50'ye yükseldi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Galatasaray: 2.50

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 5.50

Trabzonspor: 10.00

Başakşehir: 13.00

Alanyaspor: 30.00

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Denizli, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:51 judoculardan asker selamı
17:55 Ahmet Nur Çebi Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir
17:52 Trabzonspor-Krasnodar maçını Avusturyalı hakem Lechner yönetecek
17:43 Tecrübeli hakem jübile yaptı
17:38 Alpay Yaman, EC Boxing ile sözleşme imzaladı
17:34 İpekyolu Belediyesinden spor kompleksi
17:39 Ahmet Nur Çebi: Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir
21.10.2019 17:59:17