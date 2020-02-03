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Şampiyonluk oranları güncellendi, G.Saray ve Trabzonspor, F.Bahçe'ye yaklaştı

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi. Şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe gösterilirken, Trabzonspor ve Galatasaray'ın oranları sarı-lacivertli takıma yaklaştı.

03.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:03

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmaya başlarken, İddaa Risk Yönetimi de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı.

İddaa risk yönetimi, 2.50'lik oranla 'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. ve ise ciddi bir sıçrama yaparak Fenerbahçe'ye yaklaştılar.

İşte şampiyonluk oranları:

3.00 Fenerbahçe

4.50 Trabzonspor

5.50 Galatasaray

5.50 Sivasspor

6.00 Başakşehir

11.00 Başakşehir

13.00 Beşiktaş

Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

2.50 Fenerbahçe

4.00 Sivasspor

6.00 Trabzonspor

6.00 Başakşehir

7.00 Galatasaray

15.00 Beşiktaş

Şampiyonluk oranları güncellendi, G.Saray ve Trabzonspor, F.Bahçe'ye yaklaştı

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (10)
SOCAR:Trabzonspor 2. sırada ama trabzonsporun neden ablemi yok çünki yediremiyorsunuz değil mi.
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10 2
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BESİKTASK:yanlis yazilmis Kartalimin orani 11, hepinizi üst üstüne koyup sampiyom biz olacagiz
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CAN DEP:Cok garip bu tablonun icinde federesiyonbahceyi favori gösteriyorlar..bu bir aldatmacadir herkes sikebahceye basin kaybetsin bahis sirketleri kazansin..
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14 2
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RECEP:trabzon gibi büyük bir camia varken neden ne olduğu beli olmayan başakın ablemi var orda
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10 9
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ALPER:başakşehiri hafife alıyorsunuz
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9 9
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TRABZONGULDAK:neden fb ilk sırada çünkü bahis şirketleri fb nin şikeci birtakım olduğunu biliyor
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18 13
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MEMLEKETİM:Sampiyonluk oranini hakemleremi soruyorlar yoksa Federasyon''ami?
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20 3
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EROL MEHMET YILDIZ:Fenerbahçe hiçbir zaman favori olmadı.
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KSK Lİ MESUT:Hakemlerle şampiyon yapmaya çalışıyolar yine ingiliz fransız kırmalarını...
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10 6
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TURHAN:fener trabzon geliyor listede resimde fener gs bayrakları var
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