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Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 19 puanla lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'un oranı 30.00'dan 35.00'e yükseldi.

04.11.2019 17:17

Süper Lig'in 10. haftasında şampiyonluk mücadelesi verent takımların maçlarının ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 2 haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ın oranı 5.25'den 5.00'e düşerken, lider Alanyaspor'un oranı 30.00'dan 35.00'e yükseldi.

İşte oranlar:

Galatasaray : 2.60

Fenerbahçe: 2.70

Beşiktaş: 5.00

Trabzonspor: 9.00

Başakşehir: 15.00

Alanyaspor: 35.00

Eski oranlar şu şekildeydi:

Galatasaray: 2.65

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 5.25

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir: 15.00

Alanyaspor: 30.00

Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (9)
MALATYASPORLU:YENİ MALATYASPORU SİVASSPORU ALANYASPORU FALAN HANGİ KATEGORİYE SOKTUNUZ DA BUNLARIN HİÇ BİRİNİN ADI SANI ORTADA YOK. . ?
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ANİL:Kasımpaşa maçı sonrası malatyaya şampiyon yapmayı bırak ellerinde olsa küme dusururler
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TÜPÇÜYE ÇALIŞIYOR MİLLET:NE TÜPÇÜYMÜŞ YA. . MEMLEKETİ BAHSE SARDIRDI. . YAZIK VALLA. . .
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HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK:HER ZAMANKİ GİBİ LİGİN BABASI FAVORİ
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KEMAL:Şimdi anlayın hakemler niye conconu kolluyor hepsi anlasmis
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:devre arası Beşiktaş 1. 05
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KARTAL AŞKI:Bence. Fenerbahçe’nin oranı 1 olsun şampiyon olmasalarda şampiyonluğu kutluyorlar nasılsa dimi
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CRİSTİANO MESİİ ALONSO ALBERTO:galatasaray 15. 00 olması lazımdı beşiktaş ise 30. 00 güncellensin
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ALPBJK:Sıkıntı yok. Şampiyonu oranlar belirlemiyor zaten hakemler belirliyor.
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