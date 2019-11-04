Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi

Süper Lig'in 10. haftasında şampiyonluk mücadelesi verent takımların maçlarının ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 2 haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ın oranı 5.25'den 5.00'e düşerken, lider Alanyaspor'un oranı 30.00'dan 35.00'e yükseldi.
İşte oranlar:
Galatasaray : 2.60
Fenerbahçe: 2.70
Beşiktaş: 5.00
Trabzonspor: 9.00
Başakşehir: 15.00
Alanyaspor: 35.00
Eski oranlar şu şekildeydi:
Galatasaray: 2.65
Fenerbahçe: 2.65
Beşiktaş: 5.25
Trabzonspor: 8.00
Başakşehir: 15.00
Alanyaspor: 30.00