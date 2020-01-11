Haberler » Spor » Şampiyonluk sevincini Başkan Aktaş'la paylaştılar - Spor

Şampiyonluk sevincini Başkan Aktaş'la paylaştılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Goal Ball Türkiye Şampiyonu ve Sesi Görenler Futbol Ligi ikincisi olan Bursa Altı Nokta Körler Derneği Futbol Kulübü üyelerini ağırladı.

11.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:07Şampiyonluk sevincini Başkan Aktaş'la paylaştılar
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Goal Ball Şampiyonu ve Sesi Görenler Ligi ikincisi olan Bursa Altı Nokta Körler Derneği Futbol Kulübü üyelerini ağırladı.

Heykel'deki ziyarete Başkan Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Altı Nokta Körler Derneği Futbol Kulübü Başkanı Tayfun Turgut ile kulüp sporcuları da katıldı. Dernek üyeleri, Alinur Aktaş'la olan buluşmaya şampiyonluk ve ikincilik kupalarıyla geldi. Başkan Aktaş, elde edilen başarılardan ötürü dernek üyelerini tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi olarak sporla alakalı her türlü yatırımı yaptıklarını, fakat görme engellilerin kendilerinde özel bir yeri olduğunu vurgulayan Alinur Aktaş, 16 yıldır başarıyla faaliyet gösteren Bursa Altı Nokta Körler Derneği Futbol Kulübü'nün en son Sinop'ta gerçekleştirilen organizasyonda kupa kazandığını hatırlatarak, "Bugüne kadar her türlü desteği vermeye çalıştık. İnşallah yakın zamanda Atıcılar Mahallesi'nde onlara özel bir sahanın açılışını yapacağız. 2020 yılı ve sonraki süreçle alakalı yeni bir projeksiyon çizeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi eliyle yeni bir halı sahaya kavuştuklarını anlatan Turgut, gösterilen hassasiyetten ötürü Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Alinur Aktaş, Türkiye, Futbol, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:08  Lider Sivasspor, Antalya kampını tamamladı - Spor
13:06  Kasımpaşa'nın Antalya kampı - Spor
13:06  Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi - Spor
12:58  Manisasporlu genç Mehmet'e dev talipler - Spor
12:54  Galatasaray'da yeni divan üyeleri beratlarını aldı - Spor
12:45  TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber - Spor
12:21  Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor - Spor
12:12  Yeni transferler sonrası Galatasaray, bambaşka bir takıma büründü - Spor
11:50  Serdar Aziz gündem olan pozisyonu anlattı: İlk o faul yaptı - Spor
11:00  Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı - Spor
11.01.2020 13:12:06