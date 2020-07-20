Şampiyonluk sonrası Okan Buruk’tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de elde ettikleri şampiyonluk hakkında konuştu.

Şampiyonluk için Abdullah Avcı'ya da teşekkür eden Buruk, "Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Birçok kişinin emeği var, futbolcular, başkan, yönetim, kulüp çalışanları... Ama en değerlisi ailelerimiz, hep bizim yanımızda oldu. Bir teşekkürü de Abdullah Avcı'ya etmek gerekiyor, bu takım üstünde çok büyük bir emeği var" şeklinde konuştu.

"VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Başakşehir'in büyük bir karakter ortaya koyduğunun altını çizen Buruk, "Pandemi sonrasında iyi döndük, iyi de çalıştık, profesyonelce yaşadık. Avrupa kupaların ile beraber yürümek ayrı bir motivasyon ve zorluk. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık" dedi.

"UMARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ PROVASI YAPARIZ"

Şampiyonlar Ligi macerası hakkında da konuşan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyuz.i Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz, umarım Kopenhag'ı eleriz ve Manchester United ile Şampiyonlar Ligi provası yaparız" ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ: RÜYA GİBİ

Rüya gibi bir şampiyonluk olduğunu ifade eden İrfan Can Kahveci, "Başakşehir'e geldiğimden bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisindeydik, bu sene oldu! Hayal gibi, rüya gibi... İnşallah bu kulüp daha da büyür ve büyük başarılar elde eder" dedi.

MEHMET TOPAL: ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK

Şampiyonluğu hak ettiklerini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Rekorlar önemli değil, önemli olan bu takımın şampiyon olması. Bütün herkes bu şampiyonluğa çok inanmıştı, bütün taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Başakşehir'in şampiyonluğu hak ettiğine inanıyoruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini vurgulayan Mehmet Topal, "İnanılmaz mücadele gösterdik ve şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Orada da başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.