Şampiyonluk yarışında Bursaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor

TFF 1'inci Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu mücadelede Bursaspor , Adana Demirspor'u ağırlayacak. Her iki takım da son zamanlarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekerken, karşılaşma yarın saat 16.30'da oynanacak.

TFF 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda aldığı Osmanlıspor galibiyetiyle birlikte yeniden zirve yarışına ortak olan Bursaspor, yarın kritik mücadelede Adana Demirspor'u ağırlayacak. 22'nci haftaya Bursa temsilcisi topladığı 36 puanla üçüncü sırada girerken, Adana ekibi ise Bursaspor'u iki puan geriden hemen bir alt basamağında takibini sürdürüyor. Özellikle zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan bu kritik randevu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak. Üst klasman hakemi Koray Gençerler'in düdük çalacağı maçta, yardımcı hakemler ise Ömer Tevfik Özkoç ve Bersan Duran olacak.

49'UNCU RANDEVU

Her iki ekip, yarınki mücadele ile birlikte 49'uncu kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 48 maçta Bursaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Yeşil beyazlılar, bugüne kadar Adana ekibine karşı 23 kez galip gelirken; 14 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve diğer 11 randevuda ise taraflar puanları paylaştı. 6 yıllık aranın ardından ilk kez bu sezon ligin ilk yarısında karşılaşan iki ekibin Adana'daki mücadelesinde ise gülen taraf 4-1'lik skorla Adana Demirspor olmuştu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Evinde Eskişehirspor'a karşı aldığı şok yenilginin ardından kısa sürede toparlanan Bursaspor, son olarak deplasmanda Osmanlıspor'u 4 golle geçerek zirve yarışında iddialı olduğunu gösterdi. İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı 6'ncı maçında 4'üncü galibiyetini elde eden Bursa temsilcisinde moraller yerinde. Taraftar da bu mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, biletlerin satışı sürüyor. Bu karşılaşmada ev sahibinin, bu sezonun seyirci rekorunu da kırması bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR FORMDA

Son maçlarında topladığı puanlarla birlikte üst sıralarda yer bulan Adana Demirspor, 6 maçtır kaybetmiyor. Bu süreç içerisinde 5 galibiyet elde eden ve yalnızca sahasında Boluspor ile berabere kalan Adana temsilcisi, Bursa'ya oldukça formda geliyor. Puanların yanı sıra attığı gollerle de dikkat çeken Adana Demirspor, son 6 maçında rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Adana Demirspor da geçtiğimiz hafta Adana derbisinde, Adanaspor'u evinde 4-1 yendi.

BURSASPOR'UN EVİNDE YÜZÜ GÜLÜYOR

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında Bursa'da oynanan mücadelelerde yeşil beyazlılar rakibine bariz bir üstünlük sağladı. 23 kez iki ekip Bursa'da karşılaşırken, bu maçların 17'sini Bursaspor kazandı. Adana Demirspor yalnızca bir galibiyet elde ederken, bu galibiyet de 1973 yılında geldi. Diğer 5 randevuda ise taraflar puanları paylaştı. Bursaspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederken; Adana Demirspor da deplasmanda 4'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

GENÇERLER'İN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TAKIMLARIN KARNESİ

Maçın hakemi Koray Gençerler, bundan önce Bursaspor ve Adana Demirspor'un birçok maçında görev aldı. Bursaspor bu maçlarda 3'er galibiyet ve beraberlik elde ederken, 4 karşılaşmada ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Gençerler, Adana Demirspor'un da 11 maçında düdük çaldı. Adana temsilcisi de bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

GOLCÜLER ÖN PLANDA

İki takımın da bu maç öncesinde önemli gol silahları bulunuyor. Bursaspor'da Yevgen Seleznov, takımın en golcü ismi olarak dikkat çekerken, ligde 6 gol kaydetti. Kubilay Kanatsızkuş'un 5 golü bulunurken, Özer Hurmacı ve Recep Aydın da 3'er kez rakip fileleri havalandırdı. Adana Demirspor'da ise takımın en golcüsü Aias Aosman'ın 7 golü bulunuyor. Adana ekibinde Samed Kaya 4 kez gol sevinci yaşarken; Volkan Şen, Oleksandr Gladky ve Pa Dibba da üçer kez rakip ağları havalandırdı.