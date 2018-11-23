Şampiyonluk Yolunda Mümin Özkasap'ta Buluşalım

Kritik maçı kazanıp rakibiyle arasında ki puan farkını 2'ye indirmek isteyen temsilcimiz zorlu 90 dakikada taraftarlarından büyük destek bekliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, lider Tuzlaspor ile pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak olan zorlu maç öncesinde nefesler tutuldu. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına son noktayı koyacak olan temsilcimiz bu sezon kendi sahasında aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklemenin hesaplarını yapıyor.

Kritik Maçın Hakemi Muhammet Ali Metoğlu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Pazar günü saat 13.30'da konuk edeceği Tuzlaspor maçını Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Boran Turhan ve Berkay Daban yapacaklar. Maçın dördüncü hakemi ise Demokrat Özgür Güneş.

Lider Tuzlaspor 30 Puanla Zirvede, Manisa Büyükşehir Belediyespor İse 25 Puanla 3'üncü Sırada

Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak olan maç öncesinde konuk takım Tuzlaspor, 30 puanla zirvede bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 25 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Sahadan galibiyetle ayrılıp rakibiyle arasında ki puan farkını 2'ye indirmenin hesaplarını yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor bu kritik 90 dakikada puan kaybı yaşamak istemiyor.

Tuzlaspor Tek Yenilgisini Deplasmanda Aldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı rakibi Tuzlaspor bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lider Tuzlaspor deplasmanda oynadığı maçlarda Darıca Gençlerbirliği, Menemen Belediyespor ve Bugsaşspor'u mağlup ederken, Kahramanmaraşspor'a mağlup oldu, Konya Anadolu Selçukspor ve Zonguldak Kömürspor ile berabere kaldı.