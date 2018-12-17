Şampiyonluk Yolunda Önemli Bir Galibiyet Daha

Ligdeki üstün performansı ile kendi grubunun en iyisi olan ve ligde 1. sırada yer alan Büyükşehirli basketbolcular, 4 maçtır kaybetmeyerek şampiyonluk yolundaönemli bir galibiyet daha aldı.

16 Aralık Pazar günü Antakya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede mavi-beyazlılar, konuk ettiği İskenderun Amanos Engelliler Basketbol takımını etkili savunma ve hücum oyunlarıyla 76-48 yenerek galibiyet serüvenine yenisini ekledi.

Kemal Atçı attığı 40 sayı ile maçın en skorer ismi olurkenEser Gültekin 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: Bültenler