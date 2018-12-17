17 Aralık 2018, 15:13
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Şampiyonluk Yolunda Önemli Bir Galibiyet Daha

Şampiyonluk Yolunda Önemli Bir Galibiyet Daha

2018-2019 Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol Bölgesel Ligi C Grubu'nda yer alan Hatay'ın başarılı takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol, ligin 5. haftasını da başarıyla kapattı.

Ligdeki üstün performansı ile kendi grubunun en iyisi olan ve ligde 1. sırada yer alan Büyükşehirli basketbolcular, 4 maçtır kaybetmeyerek şampiyonluk yolundaönemli bir galibiyet daha aldı.

16 Aralık Pazar günü Antakya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede mavi-beyazlılar, konuk ettiği İskenderun Amanos Engelliler Basketbol takımını etkili savunma ve hücum oyunlarıyla 76-48 yenerek galibiyet serüvenine yenisini ekledi.

Kemal Atçı attığı 40 sayı ile maçın en skorer ismi olurkenEser Gültekin 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

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Kaynak: Bültenler