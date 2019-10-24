Haberler » Güncel » Şampiyonumuz Yunanistan'da hız kesmedi

Şampiyonumuz Yunanistan'da hız kesmedi

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon sporcusu Kamil Kırbaş, Yunanistan'ın Agrinio kentinde düzenlenen Yunanistan Drag Şampiyonası'nın 5. ayağında Pro Street kategorisinde Avrupa 3. oldu.

24.10.2019 08:47Şampiyonumuz Yunanistan'da hız kesmedi

7. 817'lik zamanı 282 kilometre ile geçerek rekor kıran şampiyon sporcumuz Kamil Kırbaş, bu sonuçla yurt dışında yarışan sporcular arasında en iyi zamana imza atan Türk yarışçı oldu. Kırbaş ayrıca True Street 9.3 kategorisini ise 9. 422 saniye ile 4. olarak tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun sporcuları mücadele verdikleri spor branşlarında uluslararası yarışlarda Manisa'mızın ve kulübümüzün adını başarıyla duyurmaya devam ediyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda son olarak şampiyon motorcumuz Kamil Kırbaş, Yunanistan'ın Agrinio kentinde düzenlenen Yunanistan Drag Şampiyonası'nda fırtına gibi esti ve şampiyonanın 5. ayağında Pro Street kategorisinde Avrupa 3. oldu. 7. 817'lik zamanı 282 kilometre ile geçerek rekor kıran şampiyon sporcumuz Kamil Kırbaş, bu sonuçla yurt dışında yarışan sporcular arasında en iyi zamana imza atan Türk yarışçı oldu. Kırbaş ayrıca True Street 9.3 kategorisini ise 9. 422 saniye ile 4. olarak tamamladı.

Korkmaz, "Şampiyon Sporcumuzun Başarısıyla Gurur Duyduk"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Motor Sporları Sorumlusu Ertan Korkmaz, sporcularının uluslararası yarışmalarda çok önemli başarılara imza atığını söyleyerek, " Son olarak şampiyon motorcumuz Kamil Kırbaş, Yunanistan'ın Agrinio kentinde düzenlenen Yunanistan Drag Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak, Avrupa 3'üncüsü oldu. Şampiyon sporcumuzun ayrıca yurt dışında yarışan sporcular arasında en iyi zamana imza atan Türk yarışçı olması sevincimizi ikiye katladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak sporcularımıza verdiğimiz desteğin karşılığını böylesine güzel başarılarla almak bizimde şevkimizi arttırıyor. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün elde edilen bu başarılarda katkısı tartışılmaz. Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına şampiyon sporcumuz Kamil Kırbaş'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Yunanistan, Avrupa, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
09:02 FETÖ'cü Enes Kanter, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun
09:02 GÜNDEM / 24 Ekim 2019
09:00 E-5 Karayolunda feci ölüm
09:00 Rektör Budak, Atatürk Anıtına Çelenk sundu
09:00 Eskişehir'de "Okuluma Bisikletimle Geliyorum Projesi" tanıtıldı
08:59 Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro
08:58 Marmara'da hava durumu
24.10.2019 09:03:31