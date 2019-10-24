Şampiyonumuz Yunanistan'da hız kesmedi

7. 817'lik zamanı 282 kilometre ile geçerek rekor kıran şampiyon sporcumuz Kamil Kırbaş, bu sonuçla yurt dışında yarışan sporcular arasında en iyi zamana imza atan Türk yarışçı oldu. Kırbaş ayrıca True Street 9.3 kategorisini ise 9. 422 saniye ile 4. olarak tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun sporcuları mücadele verdikleri spor branşlarında uluslararası yarışlarda Manisa'mızın ve kulübümüzün adını başarıyla duyurmaya devam ediyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda son olarak şampiyon motorcumuz Kamil Kırbaş, Yunanistan'ın Agrinio kentinde düzenlenen Yunanistan Drag Şampiyonası'nda fırtına gibi esti ve şampiyonanın 5. ayağında Pro Street kategorisinde Avrupa 3. oldu. 7. 817'lik zamanı 282 kilometre ile geçerek rekor kıran şampiyon sporcumuz Kamil Kırbaş, bu sonuçla yurt dışında yarışan sporcular arasında en iyi zamana imza atan Türk yarışçı oldu. Kırbaş ayrıca True Street 9.3 kategorisini ise 9. 422 saniye ile 4. olarak tamamladı.

Korkmaz, "Şampiyon Sporcumuzun Başarısıyla Gurur Duyduk"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Motor Sporları Sorumlusu Ertan Korkmaz, sporcularının uluslararası yarışmalarda çok önemli başarılara imza atığını söyleyerek, " Son olarak şampiyon motorcumuz Kamil Kırbaş, Yunanistan'ın Agrinio kentinde düzenlenen Yunanistan Drag Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak, Avrupa 3'üncüsü oldu. Şampiyon sporcumuzun ayrıca yurt dışında yarışan sporcular arasında en iyi zamana imza atan Türk yarışçı olması sevincimizi ikiye katladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak sporcularımıza verdiğimiz desteğin karşılığını böylesine güzel başarılarla almak bizimde şevkimizi arttırıyor. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün elde edilen bu başarılarda katkısı tartışılmaz. Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına şampiyon sporcumuz Kamil Kırbaş'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.