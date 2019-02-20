Çimentospor - Sungurlu Belediyespor U19 Maçında Kavga Çıktı, Hakem Maçı Tatil Etti!

Çorum U19 Liginde Çimentospor- Sungurlu Belediyespor maçında Sungurlu Belediyespor'dan bir oyuncunun rakip takım oyuncularına ve hakeme saldırması sonrası karşılaşma yarıda kaldı. Maçın 24. dakikasında Sungurlu Belediyespor 1-0 öne geçerken, ev sahibi Çimentospor, 32. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı. Çimentospor ikinci yarıda bulduğu tekrar öne geçerken bu golden sonra oyun sertleşmeye iki takım oyuncuları arasında zaman zaman ise gergin anlar yaşanmaya başladı.

KIRMIZI KARTTAN SONRA OLAYLAR ÇIKTI

Karşılaşmanın 78. dakikasında Sungurlu Belediyespor'dan bir oyuncunun rakip futbolcuya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kırmızı kartın ardından olaylar çıktı. Kırmızı karta sinirlenen futbolcu, önce hakemin üzerine yürüyerek el kol hareketi yaptı, ardından da araya girmeye çalışan Çimentosporlu oyuncuya tokat attı, daha sonra bir oyuncuyu da yere düşürdü.

TARAFTARLAR SAHAYA ATLADI

Bu sırada tribünden maçı izleyen Sungurlu Belediyespor taraftarları sahaya atladı. Güvenlik güçleri olaylara müdahale ederken, saha dışında da gergin anlar yaşandı. Yaşananların ardından maç tatil edilirken, olaylara neden olan futbolcunun hakemin şikayetçi olması üzerine ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü iddia edildi.

Kaynak: İHA