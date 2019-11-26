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Şampiyonun hayali 'subay' olmak

Antalya'da eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen 17 yaşındaki Ayşin Özkılıç, muay thai sporunda 4 yılda 3 Türkiye, 3 Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğini kazandı.

26.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:08Şampiyonun hayali 'subay' olmak

'da eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen 17 yaşındaki Ayşin Özkılıç, muay thai sporunda 4 yılda 3 , 3 Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğini kazandı. Dünya şampiyonluğunu hedefleyen milli sporcu, subay olmak istediğini söyledi.

Antalya'da oturan 12'nci sınıf öğrencisi Ayşin Özkılıç, eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta bu spora başladı. Tekvandoda il birincilikleri kazanan Ayşin, 4 yıl önce muay thai sporuna ilgi duydu. İlk senesinde yıldızlar kategorinde Türkiye ve Avrupa Kupası şampiyonluğu kazanan Ayşin, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı. Genç yaşında önemli başarılara adını yazdıran Ayşin, Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmasının ardından 2 hafta sonra yapılan dünya şampiyonasında da ikincilik elde etti.

Gençler dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu unvanı sahibi Ayşin, büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. Antalyaspor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenmanlarına devam eden Ayşin, "Babamın yönlendirmesiyle küçük yaşta spora başladım. Muay thai sporuna ilgi duydum. 4 yıldır bu sporu yapıyorum ve önemli başarılar kazandım. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldum. Hedefim tek eksik madalyam olan dünya şampiyonluğunu kazanmak hedefim. Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanarak eğitimimi tamamladıktan sonra subay olmayı istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Isınma hareketlerinden detay görüntü

-Salondaki çalışmalardan görüntü

-Ayşin Özkılıç'ın açıklamaları

-Detaylar



Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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