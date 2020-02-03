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SAMSA Bisiklet Spor Kulübü, SDS 120 DK Dağ Bisikleti Kupası'nda büyük başarı elde etti

Bu yıl Antalya'da üçüncüsü düzenlenen "SDS 120 DK Dağ Bisikleti Kupası" müsabakalarında SAMSA Bisiklet Spor Kulübü sporcuları damga vurdu. Ahmet Can Akpnar, kendi yaş kategorisinde birinci, İbrahim Gülmez ise ikinci olarak kürsüye çıktılar.

03.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:07SAMSA Bisiklet Spor Kulübü, SDS 120 DK Dağ Bisikleti Kupası'nda büyük başarı elde etti

HABERLER.COM | 'da üçüncüsü düzenlenen "SDS 120 DK Dağ Bisikleti Kupası" müsabakalarında Mardin'den SAMSA Bisiklet Kulübü sporcularından Ahmet Can Akpınar, kendi yaş kategorisinde birinci, genel klasmanda ise ikinci olarak yarışı tamamlarken, bir diğer SAMSA sporcusu İbrahim Gülmez ise Büyük Erkekler kategorisinde ikinci olarak yarışı bitirdi.

MEHMET SAMSA: ÇALIŞMALARIMIZIN EN SOMUT ÖRNEĞİ, BU BAŞARILARDIR

SAMSA Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Mehmet Samsa, yeni bir takım olmalarına karşın kazandıkları başarıların önemine dikkat çekerek, "Takımımız 2019 yılı içerisinde kurulmasına rağmen, sporcularımız girdikleri bütün yarışlarda kürsü derecesi görmüştür. Bisiklet sporu konusunda son yıllarda Mardin'de yürüttüğümüz çalışmaların belki de en somut örneği, aldığımız bu başarılardır. Bu kapsamda, 2020 sezonuna çok iyi bir şekilde giriş yapan sporcularımızı, kulübümüz antrenörü Veysel Gülmez'i ve kulübümüzde bulunan bütün bisiklet severleri canıgönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. 21-22 Mart'taMardin'imizde yapılacak olan Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na bütün severleri bekliyoruz" dedi.


İbrahim Gülmez, Ahmet Can, Antalya, Spor

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