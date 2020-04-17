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Samsat Belediye Başkanı maaşını bağışladı

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na Nisan ayı maaşını bağışladı.

17.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:01
Samsat Belediye Başkanı maaşını bağışladı
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na Nisan ayı maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını nedeniyle Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganı altında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak amacıyla düzenlenen kampanyaya destekler devam ederken, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ta Nisan ayı maaşını bağışlayarak destek oldu.

Her türlü zorluğun en büyük panzehrinin millet olarak bir birimize kenetlenme, birlik ve beraberlik içerisinde sosyal dayanışma içerisinde olma ruhu olduğunu belirten Samsat Belediye Başkanı Fırat, bu anlamlı kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek olduğunu ifade etti.

Başkan Fırat, "Devletimizin gücü, olaylara yaklaşımı, vatandaşını önemsemesi, her türlü zorluğa hazırlığı bu zor günlerimizde bir kez daha anlaşılmıştır. Mesela dün şehir hastanelerini eleştirenler bugün 'keşke birkaç tane daha yapılmış olsaydı' diyorlar. Devletimizin göndereceğimiz üç beş kuruşa ihtiyacı yoktur. Eğer ihtiyaç olursa bütün varımız yoğumuz feda olsun. Önemli olan safımızı belli etmektir. Bizim safımız Devletimiz ve milletimizin yanıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak en azından bir maaşımı bağışladım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Halil Fırat, Samsat, Fırat, Güncel
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