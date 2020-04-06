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Samsat Belediyesi aç kalan hayvanları unutmadı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde mesire alanlarındaki hayvanlara yiyecek ve içecek veriliyor.

06.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:27
Samsat Belediyesi aç kalan hayvanları unutmadı
Adıyaman 'ın Samsat ilçesinde mesire alanlarındaki hayvanlara yiyecek ve içecek veriliyor.

Mesire alanlarındaki yemek artıkları ile beslenen kedi ve köpekler, korona virüs salgınından dolayı vatandaşların pikniğe gitmemesi nedeni ile aç ve susuz kaldı. Bunun üzerine Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat bizzat Sahabe Safvan bin Muattal kabrinin bulunduğu mesire alanına giderek sahipsiz kedi ve köpeklere yiyecek ve içecek bırakıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında mesire alanlarına vatandaşların gitmemesinden dolayı buralarda yaşayan hayvanların aç ve susuz kalabileceğini düşünerek getirdiğimiz yiyecek ve içecekleri hayvanlara verince gerçekten acıktıklarını gördüklerine ifade eden Başkan Fırat, herkesin etrafındaki hayvanları düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Fırat, "Her canlının yeme içme ihtiyacı var. Buralardaki hayvanların ihtiyacını gidermek hepimizin insani görevidir. Allah'ın verdiği nimetler her canlıya yeter. Ancak, insanoğlu bazen çok bencil ve doyumsuz olabiliyor. Bir ekmek veya iki bardak su bizden bir şey eksiltmez ama tıpkı bizler gibi yaşam hakkı olan bir canlıyı doyurur ve hayatta kalmasını sağlar. Sahabe efendimizin kabrinin yanı başında bir kedi veya köpeğin açlıktan ölmesi bizim için büyük günah" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Samsat, Fırat, Güncel
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