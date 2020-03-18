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Samsat ilçesinde kamu kurumları dezenfekte ediliyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde korona virüs salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerleri dezenfekte ediliyor.

18.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:04
Samsat ilçesinde kamu kurumları dezenfekte ediliyor
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde korona virüs salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerleri dezenfekte ediliyor.

Samsat ilçesinde Çin ve İtalya'da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirler arttırıldı. Özel koruma kıyafetli ve maskeli Samsat Belediyesi görevlileri tarafından hükumet konağı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile iş yerlerinin dışı ve içi dezenfekte edildi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilgili bakanlıkların açıklama ve talimatlarını esas alarak virüse karşı tedbirlerin alındığını ama vatandaşların da bireysel olarak koruyucu önlemler almaları gerektiğini söyledi. Başkan Fırat, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin başında gelir. Lütfen ortalıkta dolaşan yalan yanlış bilgilere itibar etmeyelim. Sağlık Bakanlığımız ve devletimizin her kurumu gereğini yapmakta ve uyarılarda bulunmaktadırlar. Sadece bu uyarıları dinlersek yeterli gelir. İlçemizde dezenfekte ve diğer temizlik çalışmalarını yapmaktayız. Tedbir alıp panik yapmadan hayatımızı sürdürmeliyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, İtalya, Samsat, Güncel

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