Samsat'ta 18 Mart şehitleri anma kapsamında çelenk sunumu gerçekleştirildi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerde korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında sadece çelenk sunumu gerçekleştirildi.
18.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:26
Adıyaman 'ın Samsat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerde korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında sadece çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ve Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat hükumet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşını okudu.
Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında görevi bulunmayan kamu çalışanları ile vatandaşlar programa katılmazken, katılım sağlayan yetkililer aralarında biraz mesafe bırakarak dizildi. Planlanan diğer bütün etkinlikler ise iptal edildi. - ADIYAMAN
Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ve Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat hükumet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşını okudu.
Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında görevi bulunmayan kamu çalışanları ile vatandaşlar programa katılmazken, katılım sağlayan yetkililer aralarında biraz mesafe bırakarak dizildi. Planlanan diğer bütün etkinlikler ise iptal edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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