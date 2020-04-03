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Samsat'ta depremzede vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde konteynerlerde yaşayan depremzede vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı.

03.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:44
Samsat'ta depremzede vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı
Adıyaman 'ın Samsat ilçesinde konteynerlerde yaşayan depremzede vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı.

Samsat Belediyesinin girişimleri ile özel bir firma tarafından gönderilen yardım paketleri Samsat ilçesinde oluşturulan konteyner mahalleler ile evlerine yerleşmiş olup maddi durumu zayıf depremzedelere dağıtıldı. Yardım paketlerini Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat bizzat taşıyarak, yardımların vatandaşlara ulaştırılmasına fiziki katkı da sundu. Mahalle muhtarları ile birlikte yardım kolilerini dağıtan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, böyle hayırsever kişi ve firmaların olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Fırat, "Bütün dünya korona virüs denen bir bela boğuşuyor. Birçok vatandaşımız dışarı çıkmadığından gıda ve temizlik malzemesine ulaşamıyor olabilirler. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşına bakabilecek güç ve kararlılığındadır. Ancak bu sıkıntılı günler devlet ve millet olarak kenetlenmesi gereken günlerdir. İşte bu tür yardımlar bu anlamda önemli ve manidardır. Geçirmiş olduğumuz iki ayrı deprem dolayısıyla hala konteynerlerinde yaşayan vatandaşlarımız mevcuttur. Bu yardımları gönderen, vesile olan ve dağıtımını sağlayan bütün herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntılı günler bitecek ve normal hayatımıza kavuşacağız. Yeter ki belirlenen kurallara uyalım, sabredelim ve dua edelim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Samsat, Fırat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Samsat'ta depremzede vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı - Haberler

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