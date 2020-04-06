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Samsat'ta dezenfekte noktaları kuruldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde başta kamu kurumları olmak üzere neredeyse her köşeye dezenfekte noktaları kuruldu.

06.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:01
Samsat'ta dezenfekte noktaları kuruldu
Adıyaman 'ın Samsat ilçesinde başta kamu kurumları olmak üzere neredeyse her köşeye dezenfekte noktaları kuruldu.

Samsat Belediye Başkanlığınca ilçedeki bütün kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olduğu yerlerine dezenfekte noktaları kurularak, vatandaşların giriş çıkışlarda ellerini dezenfekte etmeleri ve bilgilenmeleri sağlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan noktalarda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 14 kural hatırlatılarak, evde kal çağrının olduğu pano ve bu panoya yapışık el dezenfektanı bulunuyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, hedeflerinin Samsat ilçesinde vaka sayısının sıfırda tutmak olduğunu söyleyerek, belediye olarak her türlü tedbiri alma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Başkan Fırat, "Samsat ilçemizde bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile sıkı bir iletişim ve uyum içerisinde çalışmaktayız. Samsat ilçemizi bu salgından korumak ve vaka sayısını sıfırda tutmak istiyoruz. Bunun için de aklımıza gelen her türlü önlemi alıyoruz. Lütfen resmi ağızlarda duyulmayan, ortalıkta dolaşan bilgi kirliliğine itibar edilmesin. Halkımız kurallara uyarsa bir an önce hayat normale döner. Yoksa tedbirsizliğin bedelini ağır öderiz. Biz inanıyoruz ki, virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir " diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Samsat, Güncel
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