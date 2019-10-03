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Samsat'ta İş-Kur kuraları çekildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İş-Kur'un Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında istihdam edilmek üzere 20 kişinin kurası çekildi.

03.10.2019 17:33Samsat'ta İş-Kur kuraları çekildi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İş-Kur'un Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında istihdam edilmek üzere 20 kişinin kurası çekildi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, okullarda 8,5 ay çalıştırılacak 15 temizlik ve 5 güvenlik görevlisinin belirlenmesi amacıyla Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda kura çekildi.

Kahta 1. Noterliği tarafından yapılan kura çekimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Adıyaman İş-Kur gözlemcisi ve iş başvurusunda bulunan vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyaç miktarı kadar İş-Kur elemanı alındığını, kura ile belirlenen bu kişilerin eğitim öğretim yılı sonuna kadar çalıştırılacaklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel

Kaynak: İHA

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