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Samsat'ta vatandaşlar sulu tarıma yöneldi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yeniden sulu tarım yapılmaya başlandı.

03.10.2019 17:36Samsat'ta vatandaşlar sulu tarıma yöneldi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yeniden sulu tarım yapılmaya başlandı.

2017 yılında Samsat Sulama Birliğinin feshedilmesi nedeni ile Samsat'taki sulama pompaj istasyonunun işletilmesi işi Çamgazi Sulama Birliğine verildi. Böylece, Samsat ilçesinde bulunan 28 bin 600 dekar sulama alanının 17 bin dekarlık kısmında bu yıl sulu tarım yapıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Çamgazi Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şen, vatandaşların sulama ücretlerini zamanında ve eksiksiz olarak yatırmalarının hizmetin aksamadan yapılması için önemli olduğuna dikkat çekti.

Başkan Şen, "Samsat Pompaj İstasyonunun Çamgazi Sulama Birliği bünyesine alınması ile birlikte kesintisiz olarak sulama yaptık. Çiftçilerimiz ağırlıklı olarak tütün ve pamuk ekimi yaptılar. Sezonu sorunsuz bir şekilde tamamlamanın huzurunu yaşıyoruz. Çiftçilerimiz bir an önce sulama bedellerini banka hesabımıza yatırmalıdırlar. İnşallah önümüzdeki yıl yine kesintisiz bir şekilde kanallara su vereceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel

Kaynak: İHA

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