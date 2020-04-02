Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsat vefa sosyal destek grubu çalışmalarına devam ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların evden dışarı çıkmalarının sınırlandırılması nedeniyle ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor.

02.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:26
Samsat vefa sosyal destek grubu çalışmalarına devam ediyor
Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların evden dışarı çıkmalarının sınırlandırılması nedeniyle ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelgesi doğrultusunda ilde Valilik, ilçelerde kaymakamlıklar öncülüğünde oluşturulan vefa sosyal destek grupları il genelinde vatandaşlara hizmet etmek üzere çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Samsat ilçesinde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa sosyal destek grubunda yer alan emniyet, jandarma ve diğer kurumlardaki çalışma grupları, ikamet adreslerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara yardım yapıyor. VSDG ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara gıda kolileri dağıtarak, dileyen 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşını çekerek evlerine teslim ediyor.

Sokağa çıkmaları sınırlandırılmalarının ardından alışveriş, gıda kolisi ve temel ihtiyaç malzemeleri gibi zaruri ihtiyaçlarını evlerine kadar getiren ekiplere teşekkür eden 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan Samsatlı vatandaşlar, vefa sosyal destek grubuna teşekkür etti. - ADIYAMAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Samsat vefa sosyal destek grubu çalışmalarına devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Beylikdüzü Belediyesinden sağlık çalışanları için 3.000 adet yüz koruyucu siperlik - Haber 18:24: Fırat'ın doğusundaki kara devriyesinde "sosyal mesafe" önlemi - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:23: Muş polisinden sosyal mesafeye işaretli önlem - Haber 18:22: Kızılay Başkanı, iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağını açıkladı - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber