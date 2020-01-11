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Samsatlı badem üreticilere eğitim

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde badem üreticilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

11.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:47Samsatlı badem üreticilere eğitim
'ın ilçesinde badem üreticilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Samsat Ziraat Odası ortaklaşa üretici eğitim toplantısı düzenlendi.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli uzmanlarından Dr. Ela Tohumcu, Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar ve Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Okan Denizhan badem yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları konuları ile ilgili uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel

Kaynak: İHA

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