Samsatlı İlkokul öğrencileri tiyatro ile buluştu
Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki ilkokul öğrencileri "Dans Eden Eşek " adlı çocuk tiyatroyu izledi.
14.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:04
Adıyaman 'ın Samsat ilçesindeki ilkokul öğrencileri "Dans Eden Eşek " adlı çocuk tiyatroyu izledi.
Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsat Belediyesi tarafından yürütülen projede, ilçe merkezindeki ilkokul öğrencilere yönelik "Dans Eden Eşek " adlı çocuk tiyatrosu izletildi.
Çok sayıda öğrencilerin katıldığı tiyatroda öğrenciler doyasıya eğlendi.
Gölge Sanat Tiyatrosu Derneği Başkanı Mehmet Atci, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal kesimdeki çocuklara sanatı ve tiyatroyu sevdirmek ve onları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.
Atci, projede emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'a ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'a teşekkür etti.
Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsat Belediyesi tarafından yürütülen projede, ilçe merkezindeki ilkokul öğrencilere yönelik "Dans Eden Eşek " adlı çocuk tiyatrosu izletildi.
Çok sayıda öğrencilerin katıldığı tiyatroda öğrenciler doyasıya eğlendi.
Gölge Sanat Tiyatrosu Derneği Başkanı Mehmet Atci, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal kesimdeki çocuklara sanatı ve tiyatroyu sevdirmek ve onları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.
Atci, projede emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'a ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Adıyaman, Samsat, Kültür Sanat
Manşet
Haberler
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü