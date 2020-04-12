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Samsu'da vatandaşın ekmeğini ve tüpünü zabıta ekipleri aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Samsun'da, vatandaşların ekmek ve tüp ihtiyacını zabıta ekipleri karşıladı.

12.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:06
Samsu'da vatandaşın ekmeğini ve tüpünü zabıta ekipleri aldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Samsun 'da, vatandaşların ekmek ve tüp ihtiyacını zabıta ekipleri karşıladı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, 24 saat görev yaptı.
Belediyenin çözüm merkezine ulaşan vatandaşların ekmek, tüp gibi ihtiyaçlarını zabıta ekipleri alarak evlere götürdü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için görev başında olduklarını vurguladı.
Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verildiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:
"Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Sokağa çıkma yasağından dolayı yaşanması muhtemel mağduriyetleri de en aza indirdik. Çözüm Merkezine gelen çağrıları hemen cevaplıyoruz. Dar gelirli ailelere kuru gıda yardımları yaptık. Ayrıca ekmek, tüp gibi evde ihtiyaç duyulan malzemeleri de zabıtalarımız hemen karşılıyor."
Demir, salgınla mücadele için vatandaşların mümkün olduğu sürece evlerinde kalmasını ve acil durumlarda belediye ekiplerinden yardım talep etmelerini istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Zabıta, Güncel
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