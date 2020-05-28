SAMSUN 10'uncu kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

10'uncu kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybettiSAMSUN'da üzerinde bulunduğu iskelenin kırılması sonucu 10'uncu kattan zemine düşen inşaat işçisi Orhan Işık (42) hayatını kaybetti.

28.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:19
10'uncu kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
SAMSUN'da üzerinde bulunduğu iskelenin kırılması sonucu 10'uncu kattan zemine düşen inşaat işçisi Orhan Işık (42) hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de 10 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Binanın asansör yapımında çalışan inşaat işçisi Orhan Işık'ın üzerinde bulunduğu iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle kırıldı. Dengesini kaybeden Işık, 10'uncu kattan beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asansör boşluğundan alınan Işık'ın cansız bedeni otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. Gözyaşlarına boğulan Işık'ın mesai arkadaşları ise zor anlar yaşadı. SAMSUN 10’uncu kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenimahalle, Atakum, Güncel, Haber

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