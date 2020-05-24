SAMSUN 5 İLDE 'COVİD-19'U YENEN 97 KİŞİ İMMÜN PLAZMA BAĞIŞLADI

TÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan 5 ilde 'Covid-19' hastaları için toplam 97 immün plazma bağışında bulunuldu.

24.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:34
TÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan 5 ilde 'Covid-19' hastaları için toplam 97 immün plazma bağışında bulunuldu.
Sağlık kuruluşlarında 'Covid-19' teşhisi konulan bir çok hasta immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşuyor. 'Covid-19' u yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamlayan vatandaşlar aynı hastalıkla mücadele edenlerin tedavisi için immün plazma bağışında bulunuyor. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Tokat illerinde 'Covid-19' hastaları için toplam 97 immün plazma bağışında bulunuldu.
Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, immün plazma bağışının çok önemli olduğunu söyleyerek "Covid-19'a yakalanıp iyileşen vatandaşlarımız aynı hastalıkla mücadele eden başka insanların tedavilerine bir katkı sunuyorlar, bu insanlara umut oluyorlar. 'Covid-19' hastalığına yakalanıp iyileşen herkesi immün plazma bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Hem İl Sağlık Müdürlüklerimiz hem Türk Kızılayı'nın bir arama ekibi var. 'Covid-19'u yenen vatandaşlarımızı telefonla aramaktayız gerekli şartları taşıyan bağışçı adaylarını bağış merkezlerimize davet ediyor. Gerekirse ulaşımlarını sağlıyoruz. Bölgemizde 97 kişiden immün plazma bağışı aldık. Bu sayı her geçen gün artıyor" dedi. SAMSUN 5 İLDE ’COVİD-19’U YENEN 97 KİŞİ İMMÜN PLAZMA BAĞIŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Karadeniz, Samsun, Güncel, Haber

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