SAMSUN 5 katlı binanın altından yol geçiyor
5 katlı binanın altından yol geçiyorSAMSUN'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 5 katlı binanın altından sokak geçiyor.
11.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:45
5 katlı binanın altından yol geçiyor
SAMSUN'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 5 katlı binanın altından sokak geçiyor. 'Çıkmaz sokak' olarak adlandırılan geçitl, yayalar tarafından kullanılıyor.
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta yıllar önce imar planında yol görünen araziye vatandaşlar 8 katlı kaçak bina inşa etti. Belediyenin girişimleri sonucu 8 yıl önce bina yıkıldı. Yıkılan binanın arkasında kalan ve altından yol geçen 5 katlı binada ortaya çıktı. 8 katlı binanın yıkılmasıyla sokaktan yaya geçişi 5 katlı binanın altından yapılmaya başlandı. Apartmanın altından geçen sokak mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Ancak altından yaya yolu geçen binayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
'BİZİM İÇİN KESTİRME YOL'
Yolun evlerine giderken kendilerine çok kolaylık sağladığını ifade eden mahalle sakinlerinden Emre Öztürk, 'Yıllardır bu sokaktan geçiyoruz. Çok ilginç bir sokak. Farklı bir yapı, burada oturanlar bu yoldan memnun mu değil mi bilemiyoruz. Ama bizim evimize gidebilmemiz için çok kestirme bir yol. Bizim için çok iyi kestirme oluyor. Zamanında bu şekilde yapılmış ve günümüzde de bu şekilde kullanıyoruzö dedi.
Şerif Ay da, 'Beş katlı bu binanın altından yol geçiyor. Vatandaşlar buradan gelip geçiyor. Gün içerisinde evleri alt sokakta olan vatandaşlara kestirme bir yol oluyor. 4 yıldır burada yaşıyorum bu sokak bu şekilde kullanılıyor. İlk gördüğümde şaşırmıştım bende, burayı nasıl yapmışlar diye düşünüyordum. Bizde gün içerisinde çokça bu yolu kullanıyoruz. Buradan geçenlerde şaşırıyorlar, onlarda çözmeye çalışıyorlarö şeklinde konuştu.
SAMSUN'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 5 katlı binanın altından sokak geçiyor. 'Çıkmaz sokak' olarak adlandırılan geçitl, yayalar tarafından kullanılıyor.
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta yıllar önce imar planında yol görünen araziye vatandaşlar 8 katlı kaçak bina inşa etti. Belediyenin girişimleri sonucu 8 yıl önce bina yıkıldı. Yıkılan binanın arkasında kalan ve altından yol geçen 5 katlı binada ortaya çıktı. 8 katlı binanın yıkılmasıyla sokaktan yaya geçişi 5 katlı binanın altından yapılmaya başlandı. Apartmanın altından geçen sokak mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Ancak altından yaya yolu geçen binayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
'BİZİM İÇİN KESTİRME YOL'
Yolun evlerine giderken kendilerine çok kolaylık sağladığını ifade eden mahalle sakinlerinden Emre Öztürk, 'Yıllardır bu sokaktan geçiyoruz. Çok ilginç bir sokak. Farklı bir yapı, burada oturanlar bu yoldan memnun mu değil mi bilemiyoruz. Ama bizim evimize gidebilmemiz için çok kestirme bir yol. Bizim için çok iyi kestirme oluyor. Zamanında bu şekilde yapılmış ve günümüzde de bu şekilde kullanıyoruzö dedi.
Şerif Ay da, 'Beş katlı bu binanın altından yol geçiyor. Vatandaşlar buradan gelip geçiyor. Gün içerisinde evleri alt sokakta olan vatandaşlara kestirme bir yol oluyor. 4 yıldır burada yaşıyorum bu sokak bu şekilde kullanılıyor. İlk gördüğümde şaşırmıştım bende, burayı nasıl yapmışlar diye düşünüyordum. Bizde gün içerisinde çokça bu yolu kullanıyoruz. Buradan geçenlerde şaşırıyorlar, onlarda çözmeye çalışıyorlarö şeklinde konuştu.
Kaynak: DHA
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